為毛英雄加薪！陳其邁拍板 增編千萬預算強化特搜隊
高雄市消防局每遇天災，發揮「全島一命」精神，動員救人，搜救犬更是搜救工作重要的「毛英雄」，高雄市長陳其邁決定，明年大幅增加千萬餘元預算，讓特搜隊和搜救犬都能在更安全的環境中出勤救災。
高雄市消防局今天表示，目前每年固定編列約56萬元作為搜救犬的訓練、醫療、飼料等基本開銷，但今年已根據任務和需求追加到142萬元，市長陳其邁也指示，明年要再增編約1232萬元，投入購置最新救災裝備、強化犬舍設施與照護環境，讓整體搜救效率與安全再升級。
高雄特種搜救大隊近年多次馳援重大災害，今年花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，特搜隊動員17車45人5犬前往救援，還有獸醫師全程陪同照護，10月中旬更再次派出18人3犬支援花蓮，任務結束後，陳其邁親自迎接，發慰問金、給補休假，還準備搜救犬點心，感謝毛英雄的辛勞。
消防局長王志說，高雄市搜救犬的搜救能量堪稱全台模範，增編上千萬元預算中，會有15%金額用於搜救犬的健檢醫療、犬舍整修和設備升級，還可能勻支預算，好提供更好的訓練空間。
消防局強調，搜救犬和特搜隊員是守護城市安全的第一線英雄，未來會持續加強裝備與照護，讓這群「毛英雄」在每一場任務中都能安心出勤、平安歸隊。
