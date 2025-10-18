影／金門坑道音樂節17年不墜 樂音悠揚回盪翟山坑道

活動邁入第17年、被譽為「一生必聽」演奏會的金門坑道音樂節，今明兩天在翟山坑道舉行， 吸引許多樂迷跨海欣賞這深具戰地特色的音樂會，2天共6場限定演出，今年特別邀請日本知名女高音宮地江奈、台灣男高音王典，以及國寶級京劇藝術家魏海敏攜手演出，搭配弦樂四重奏，讓西方歌劇的磅礡與東方京劇的婉轉在坑道回音間交融，為樂迷獻上一場戰地風華與藝術氣息並存的饗宴。

內政部次長董建宏、金馬聯合服務中心執行長吳增允、金門副縣長李文良等人今日也受邀出席音樂節，與觀眾一同沉浸於坑道獨特的音場氛圍中，董建宏在受訪時形容，翟山坑道是「最天然的音箱」，樂音在水面上流動的感覺，營造出無可取代的聽覺與視覺體驗。

今年活動吸引1200名觀眾報名參加，門票幾乎是秒殺狀態，開幕首日由宮地江奈與王典演唱波西米亞人、杜蘭朵公主、茶花女等經典歌劇選段，情感張力與音色層次深獲好評。

內政部指出，自民國98年起舉辦以來，金門坑道音樂節已累積吸引超過2萬4千位樂迷參與，成功讓軍事坑道化身為國際藝文舞台，成為金門最具辨識度的品牌活動之一。

董建宏表示，金門坑道音樂節自民國98年起舉辦，至今已邁入第17年，總計吸引超過2萬4千位樂迷參與，期待坑道音樂節可以持續舉辦，為民眾帶來特殊的戰地體驗。他也提及，金門歷經古寧頭戰役、八二三砲戰等多場戰役，形成獨特戰地文化與地景。坑道音樂節是活化再利用軍事據點，結合藝術、文化的最佳範例，成為推廣環境教育與觀光的亮點，並深化島嶼文化體驗與永續發展。

董建宏透露，金管處移撥且活化利用的軍事營區有33處，並進行保存及修復，積極推動戰役史蹟保存與觀光多元化等工作，做為民宿、賣店、戶外遊憩場域及展示館等多元活化空間。金門坑道音樂節便是營區活化再利用的最佳代表，未來也將持續以更多的體驗活動，彰顯戰地特色並宣導國家公園的理念。