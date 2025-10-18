身高174正妹參加綠營高市里長海選營 曝想當里長動機

民進黨高雄市黨部首創全國今舉辦「里長海選青年營」活動，約50人參加，年紀從19歲到62歲都有，秘書長徐國勇南下打氣，強調服務里民基層精神很重要，是否會推行全國，徐指尊重各地方黨部；一名身高174公分、28歲正妹劉品茵打算投入左營福山里一拆為四的福華里里長選舉。

徐國勇受訪時表示，高雄市辦的里長海選營活動非常好，里長的海選非常重要，他對高雄市黨部的努力表達感謝。徐國勇並指出，里長的服務其實對每個人都非常重要，因為是和生活息息相關，這就是一個最基層的民主服務，民進黨的服務精神應從基層一直到中央，也就是從基層到立法委員，都要全面服務人民。

媒體問及這是高雄市黨部首創的里長海選營是否會推廣到全國各縣市時，徐國勇回應：「尊重各地方黨部」。徐國勇表示，民進黨從基層一直到立法委員，我們都不會缺席，希望能更多、更廣泛服務人民。

民進黨高雄市黨部主委黃文益表示，高市有890名里長，但實際掛民進黨籍的只有108人，若加上掛無黨籍但泛綠的共有301人，總數比泛藍的里長少；希望明年里長選舉泛綠的能突破400人，因此舉辦「里長海選青年營」，會從中選出對政治及民進黨有熱誠，值得推薦的人，鼓勵青年投入基層公共事務，培養未來政治新世代。

今天報名「里長海選青年營」約50人來自各行各業，有醫院人員、居家照服員、製造業、不動產人員甚至在軍事機構服務的人，年齡從19歲到62歲都有，其中不乏年輕吸睛的正妹。