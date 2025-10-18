快訊

曾與李政道共獲諾貝爾物理學獎 北京清華大學官網變黑白表哀思

燕子口堰塞湖可降挖為何馬太鞍溪的不行？農業部曝3大差別

曾獲諾貝爾獎…陸物理學家楊振寧離世 享嵩壽103歲

聽新聞
0:00 / 0:00

BLINK注意！BLACKPINK高雄場交管啟動 世運大道啟動封路

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄世運主場館近年來成為大型演唱會的主要場地。（記者劉學聖／攝影）
高雄世運主場館近年來成為大型演唱會的主要場地。（記者劉學聖／攝影）

韓國女團BLACKPINK世界巡迴演唱高雄站今、明兩天在世運主場館登場，吸引粉絲湧入港都朝聖，高市交通局表示，世運大道實施交通管制，建議車輛改道，另規畫捷運加班車、接駁專車與臨時機車停放區，建議多利用大眾運輸工具，以免塞車延誤入場時間。

交通局指出，世運主場館是全台可容納觀眾人數最多的演唱會場地，為維護人潮步行安全，世運大道今、明兩天早上8 時起至午夜24時均全段封閉，僅開放緊急救護車、公務車及接駁車通行，汽機車一律禁止進入與停放，周邊道路也將加強取締違規停車。

由於預估人潮龐大，左楠路、翠華路、軍校路及國道 10 號沿線車流增加，建議南北向車輛改道至民族路、博愛路或高鐵路，東西向車流可改行加昌路、新莊一路及水管路，以分散交通壓力。

交通局呼籲，前往會場的粉絲搭捷運、不開車、少騎車，走路最健康，若有接送需求，建議使用外圍捷運站臨停區，轉乘紅線捷運 R17 世運站下車後步行約5至8分鐘即可抵達。高捷也將配合縮短班距至3至5分鐘，提升散場疏運效率。

免費接駁專車方面，進場接駁自下午2時30分至下午6時30分，往返「高鐵左營站／台鐵新左營站」與會場；散場接駁自晚上9時30分至11時30分發車，讓粉絲能安全、順暢返程。

至於臨時機車停放區，目前設於世運主場館西北側、軍校路西側（世運大道至海功路）及軍校路眷村區（緯一路至緯四路），開放時間為早上8時至深夜11時，機車族可多加利用，演唱會結束後，務必準時離場。

交通局提醒，活動期間場內不提供汽車停車位，請勿開車前往，以免因尋找車位延誤進場，相關交通管制及疏運措施將依當日人潮狀況彈性調整，並以現場指示為準。

外地歌迷返程資訊，台鐵與高鐵也會加開北上列車，詳細加班車時刻與購票資訊可上台鐵與高鐵官方網站查詢。

韓國女團BLACKPINK世界巡迴演唱高雄站今、明兩天在世運主場館登場，世運大道及周邊實施交通管制。圖／交通局提供
韓國女團BLACKPINK世界巡迴演唱高雄站今、明兩天在世運主場館登場，世運大道及周邊實施交通管制。圖／交通局提供
韓國女團BLACKPINK演場會今、明兩天登場，世運大道及周邊道路啟動交通管制。圖／交通局提供
韓國女團BLACKPINK演場會今、明兩天登場，世運大道及周邊道路啟動交通管制。圖／交通局提供
韓國女團BLACKPINK世界巡迴演唱高雄站今、明兩天在世運主場館登場，世運大道及周邊實施交通管制。圖／交通局提供
韓國女團BLACKPINK世界巡迴演唱高雄站今、明兩天在世運主場館登場，世運大道及周邊實施交通管制。圖／交通局提供
韓國女團BLACKPINK世界巡迴演唱高雄站今、明兩天在世運主場館登場，世運大道及周邊實施交通管制。圖／交通局提供
韓國女團BLACKPINK世界巡迴演唱高雄站今、明兩天在世運主場館登場，世運大道及周邊實施交通管制。圖／交通局提供
韓國女團BLACKPINK世界巡迴演唱高雄站今、明兩天在世運主場館登場，世運大道及周邊實施交通管制。圖／交通局提供
韓國女團BLACKPINK世界巡迴演唱高雄站今、明兩天在世運主場館登場，世運大道及周邊實施交通管制。圖／交通局提供
韓國女團BLACKPINK演場會今、明兩天登場，世運大道及周邊道路啟動交通管制。圖／交通局提供
韓國女團BLACKPINK演場會今、明兩天登場，世運大道及周邊道路啟動交通管制。圖／交通局提供

BLACKPINK 高雄市

延伸閱讀

「粉紅燈海+粉墨美食」席捲高雄！ BLACKPINK開唱「BLINK應援美食」 粉紅炸雞、粉墨烤鴨、夢幻調酒續攤必追

BLACKPINK再度炒熱演唱會經濟 約替高雄注入3.2億觀光產值

影／BLACKPINK入境！ 鐵粉陣陣驚叫吶喊歡迎

BLACKPINK飛高雄開唱預計晚間10點抵台 接機粉絲湧進小港機場

相關新聞

身高174正妹參加綠營高市里長海選營 曝想當里長動機

民進黨高雄市黨部首創全國今舉辦「里長海選青年營」活動，約50人參加，年紀從19歲到62歲都有，秘書長徐國勇南下打氣，強調...

BLINK注意！BLACKPINK高雄場交管啟動 世運大道啟動封路

韓國女團BLACKPINK世界巡迴演唱高雄站今、明兩天在世運主場館登場，吸引粉絲湧入港都朝聖，高市交通局表示，世運大道實...

BLACKPINK再度炒熱演唱會經濟 約替高雄注入3.2億觀光產值

韓國天團BLACKPINK今明兩天在高雄世運主場館開唱，高雄市區住房率達9成滿。高市觀光局表示，這次演唱會估計可為高雄帶...

屏東鐵道文化觀光祭11月開跑 紙風車開幕演出邀親子同樂

2025屏東鐵道文化觀光祭11月1日起至12月13日登場，從北到南串聯全縣百公里鐵道路線，推出「噹噹一族」彩繪列車、親子...

大港經典決賽「The Whisper」奪冠 青年設計力助攻品牌再造

高雄新創團隊「The Whisper」奪下今年大港經典升級提案競賽冠軍，以細膩的敘事語彙與具備市場潛力的設計力，成功說服...

屏縣鵪鶉養殖場染禽流感 近12萬隻鵪鶉遭撲殺

屏東縣動物防疫所10月13日接獲鹽埔鄉1處鵪鶉場主動通報，飼養鵪鶉有異常死亡，馬上啟動防疫機制；15日經研究所確認感染H...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。