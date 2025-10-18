BLINK注意！BLACKPINK高雄場交管啟動 世運大道啟動封路

韓國女團BLACKPINK世界巡迴演唱高雄站今、明兩天在世運主場館登場，吸引粉絲湧入港都朝聖，高市交通局表示，世運大道實施交通管制，建議車輛改道，另規畫捷運加班車、接駁專車與臨時機車停放區，建議多利用大眾運輸工具，以免塞車延誤入場時間。

交通局指出，世運主場館是全台可容納觀眾人數最多的演唱會場地，為維護人潮步行安全，世運大道今、明兩天早上8 時起至午夜24時均全段封閉，僅開放緊急救護車、公務車及接駁車通行，汽機車一律禁止進入與停放，周邊道路也將加強取締違規停車。

由於預估人潮龐大，左楠路、翠華路、軍校路及國道 10 號沿線車流增加，建議南北向車輛改道至民族路、博愛路或高鐵路，東西向車流可改行加昌路、新莊一路及水管路，以分散交通壓力。

交通局呼籲，前往會場的粉絲搭捷運、不開車、少騎車，走路最健康，若有接送需求，建議使用外圍捷運站臨停區，轉乘紅線捷運 R17 世運站下車後步行約5至8分鐘即可抵達。高捷也將配合縮短班距至3至5分鐘，提升散場疏運效率。

免費接駁專車方面，進場接駁自下午2時30分至下午6時30分，往返「高鐵左營站／台鐵新左營站」與會場；散場接駁自晚上9時30分至11時30分發車，讓粉絲能安全、順暢返程。

至於臨時機車停放區，目前設於世運主場館西北側、軍校路西側（世運大道至海功路）及軍校路眷村區（緯一路至緯四路），開放時間為早上8時至深夜11時，機車族可多加利用，演唱會結束後，務必準時離場。

交通局提醒，活動期間場內不提供汽車停車位，請勿開車前往，以免因尋找車位延誤進場，相關交通管制及疏運措施將依當日人潮狀況彈性調整，並以現場指示為準。