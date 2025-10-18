BLACKPINK再度炒熱演唱會經濟 約替高雄注入3.2億觀光產值

韓國天團BLACKPINK今明兩天在高雄世運主場館開唱，高雄市區住房率達9成滿。高市觀光局表示，這次演唱會估計可為高雄帶來逾3.2億觀光產值，1至10月高雄演唱會約90場，吸引112萬人，共創造33億觀光產值。

根據統計，2023年至2024年高雄演唱會期間，超過7成歌迷留宿高雄，整體住宿消費提升48％、餐飲消費增加10％。留宿歌迷主要來自台北市、新北市及台中市，另有15％粉絲外溢至台南、屏東。

局長高閔琳說明，根據信令數據、萬事達卡與聯合信用卡處理中心資料分析，演唱會近7成粉絲來自外縣市並留宿高雄，2天1夜與3天2夜比例約為8比2。此外，國內粉絲旅宿消費平均每人4739元，外國旅客旅宿消費每人平均8772元。

截至10月止，高雄已迎來Kylie Minogue、SUPER JUNIOR-D&E、Maroon 5、RAIN、張學友、孫燕姿、陳奕迅、江蕙等國內外知名藝人或團體演唱會。