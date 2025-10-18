快訊

影／普亭特使提議建「普亭－川普隧道」川普稱有趣、澤倫斯基反應曝光

52歲男為新婚努力壯陽「一晚要求戰三次」妻氣瘋：婚前說沒慾望了

MLB／道奇4連勝闖世界大賽 大谷翔平：今天就要贏下來

屏東鐵道文化觀光祭11月開跑 紙風車開幕演出邀親子同樂

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東南迴沿線火車站有可愛的鐵道裝置藝術「噹噹一族」讓遊客拍照打卡。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東南迴沿線火車站有可愛的鐵道裝置藝術「噹噹一族」讓遊客拍照打卡。圖／屏東縣政府文化處提供

2025屏東鐵道文化觀光祭11月1日起至12月13日登場，從北到南串聯全縣百公里鐵道路線，推出「噹噹一族」彩繪列車、親子鐵道便當、鐵道藝術裝置、表演與講座等活動，結合鐵道風景與地方文化親子旅程，跟著噹噹一族來趟慢遊屏東鐵道小站。

屏東縣政府文化處表示，今年活動以「鐵道旅程 × 親子同樂 × 地方故事」為主軸，開幕活動在11月1到2日下午2時起在林邊火車站周邊廣場展開，分別邀請紙風車劇團帶來精彩「巫頂看世界」，還有鐵道主題兒童音樂劇「藍寶Let’s Go」、親子派對DJ秀等節目演出。另邀集屏東戰隊、嵐天樂集、阿緱囝仔、SURE人聲樂團、踢踏電台等演出團體接力表演，與超過50家品牌的文創市集。

文化處指出，開幕11月1到2日推出嚴選屏東在地食材入菜創意親子鐵道便當，大人可品嘗山海風味糖醋龍膽石斑蓋飯，小朋友享用「噹噹」角色造型的薑黃鳳梨飯盒，開幕兩天下午4時半起開賣，每日限量兩百份，每份售價299元。

除精彩開幕活動，竹田、西勢、潮州、南州、鎮安、林邊、佳冬、東海、枋寮、枋山等站也有可愛鐵道裝置藝術「噹噹一族」吉祥物讓遊客拍照打卡。

文化表示，活動開幕到12月13日連續7個周末，沿著鐵道鄉鎮串聯走讀、講座、藍皮解憂號列車與藝術宅急便接力登場，旅客在行進之間感受屏東鐵道的故事與魅力。

與台鐵合作的「噹噹一族彩繪列車」，開幕兩天每天5班次來回屏東、林邊間，邀請各地旅客跟著噹噹一族，一同啟程，探索屏東迷人的風土人情。詳情可到活動官網

屏東鐵道文化觀光祭11月1日開幕主秀由紙風車劇團帶來精彩的「巫頂看世界」。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東鐵道文化觀光祭11月1日開幕主秀由紙風車劇團帶來精彩的「巫頂看世界」。圖／屏東縣政府文化處提供
2025屏東鐵道文化觀光祭開幕限定「創意親子鐵路便當」。圖／屏東縣政府文化處提供
2025屏東鐵道文化觀光祭開幕限定「創意親子鐵路便當」。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東南迴沿線火車站有可愛的鐵道裝置藝術「噹噹一族」讓遊客拍照打卡。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東南迴沿線火車站有可愛的鐵道裝置藝術「噹噹一族」讓遊客拍照打卡。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東鐵道文化觀光祭11月2日兒童音樂劇「藍寶Let’s Go」演出。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東鐵道文化觀光祭11月2日兒童音樂劇「藍寶Let’s Go」演出。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東南迴沿線火車站有可愛的鐵道裝置藝術「噹噹一族」讓遊客拍照打卡。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東南迴沿線火車站有可愛的鐵道裝置藝術「噹噹一族」讓遊客拍照打卡。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東鐵道文化觀光祭11月1日開幕主秀由紙風車劇團帶來精彩的「巫頂看世界」。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東鐵道文化觀光祭11月1日開幕主秀由紙風車劇團帶來精彩的「巫頂看世界」。圖／屏東縣政府文化處提供
2025屏東鐵道文化觀光祭開幕限定「創意親子鐵路便當」。圖／屏東縣政府文化處提供
2025屏東鐵道文化觀光祭開幕限定「創意親子鐵路便當」。圖／屏東縣政府文化處提供

鐵道 屏東縣政府 彩繪列車 紙風車

延伸閱讀

屏東114年首例禽場染禽流感 撲殺逾11萬隻鵪鶉

屏東第2屆青年諮委就職 盼展現屏青多元活力

NONO涉性侵遭判刑2年6個月！老婆朱海君低調現身 最新動向曝光

家裡來了不速之客…穿山甲藏汽車底 屏東保育人員急救援

相關新聞

BLACKPINK再度炒熱演唱會經濟 約替高雄注入3.2億觀光產值

韓國天團BLACKPINK今明兩天在高雄世運主場館開唱，高雄市區住房率達9成滿。高市觀光局表示，這次演唱會估計可為高雄帶...

屏東鐵道文化觀光祭11月開跑 紙風車開幕演出邀親子同樂

2025屏東鐵道文化觀光祭11月1日起至12月13日登場，從北到南串聯全縣百公里鐵道路線，推出「噹噹一族」彩繪列車、親子...

大港經典決賽「The Whisper」奪冠 青年設計力助攻品牌再造

高雄新創團隊「The Whisper」奪下今年大港經典升級提案競賽冠軍，以細膩的敘事語彙與具備市場潛力的設計力，成功說服...

屏縣鵪鶉養殖場染禽流感 近12萬隻鵪鶉遭撲殺

屏東縣動物防疫所10月13日接獲鹽埔鄉1處鵪鶉場主動通報，飼養鵪鶉有異常死亡，馬上啟動防疫機制；15日經研究所確認感染H...

六龜山城「藝」啟新篇 客家大戲X多元音樂魅力全開

「2025六龜觀光藝文季」將於11月1日至2日在具有百年歷史的六龜老街盛大登場！這次活動以「音樂串起山城熱情」為主題，匯...

鼓勵青年參與政策 屏縣第2屆青年諮詢委員上任

為廣納青年多元意見，深入了解各項青年議題需求，屏東縣政府遴選出青年事務諮詢委員會，縣長周春米今天頒發第2屆19名委員聘書...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。