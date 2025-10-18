屏東鐵道文化觀光祭11月開跑 紙風車開幕演出邀親子同樂

2025屏東鐵道文化觀光祭11月1日起至12月13日登場，從北到南串聯全縣百公里鐵道路線，推出「噹噹一族」彩繪列車、親子鐵道便當、鐵道藝術裝置、表演與講座等活動，結合鐵道風景與地方文化親子旅程，跟著噹噹一族來趟慢遊屏東鐵道小站。

屏東縣政府文化處表示，今年活動以「鐵道旅程 × 親子同樂 × 地方故事」為主軸，開幕活動在11月1到2日下午2時起在林邊火車站周邊廣場展開，分別邀請紙風車劇團帶來精彩「巫頂看世界」，還有鐵道主題兒童音樂劇「藍寶Let’s Go」、親子派對DJ秀等節目演出。另邀集屏東戰隊、嵐天樂集、阿緱囝仔、SURE人聲樂團、踢踏電台等演出團體接力表演，與超過50家品牌的文創市集。

文化處指出，開幕11月1到2日推出嚴選屏東在地食材入菜創意親子鐵道便當，大人可品嘗山海風味糖醋龍膽石斑蓋飯，小朋友享用「噹噹」角色造型的薑黃鳳梨飯盒，開幕兩天下午4時半起開賣，每日限量兩百份，每份售價299元。

除精彩開幕活動，竹田、西勢、潮州、南州、鎮安、林邊、佳冬、東海、枋寮、枋山等站也有可愛鐵道裝置藝術「噹噹一族」吉祥物讓遊客拍照打卡。

文化表示，活動開幕到12月13日連續7個周末，沿著鐵道鄉鎮串聯走讀、講座、藍皮解憂號列車與藝術宅急便接力登場，旅客在行進之間感受屏東鐵道的故事與魅力。