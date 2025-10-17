快訊

大港經典決賽「The Whisper」奪冠 青年設計力助攻品牌再造

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
青年團隊進行最終提案簡報，以創新設計思維展示品牌升級構想。圖／青年局提供
青年團隊進行最終提案簡報，以創新設計思維展示品牌升級構想。圖／青年局提供

高雄新創團隊「The Whisper」奪下今年大港經典升級提案競賽冠軍，以細膩的敘事語彙與具備市場潛力的設計力，成功說服評審，展現青年設計如何成為品牌再造的關鍵推手，評審聶永真說，這種創意翻轉品牌的模式，正在產業轉型、人才培育與城市品牌力上形成關鍵力量。

大港經典決賽暨成果展今天在駁二Pinway八號倉庫登場，現場聚集設計師、產業業者與青年團隊，從創意發想到品牌實踐，充滿跨界交流的氛圍，競賽自籌備以來，吸引51組團隊、87件作品報名，經4個月品牌媒合、課程訓練與導師輔導，最終11組青年團隊進入決賽，角逐總獎金55萬元。

青年局長林楷軒指出，這場比賽已連續舉辦5屆，不只是設計力的展演，更是高雄青年設計人才培力的重要平台，透過真實產業情境的磨練，青年設計師得以將創意落實，並與品牌建立長期互動關係，這正是高雄推動產業創新的核心思維。

決賽評審陣容同樣備受矚目，包括設計師聶永真、方序中以及李君慈，他們的評選標準，不只是檢視美學層面的完成度，更看重設計方案如何轉化為具體的市場力與品牌敘事能力。

聶永真說，冠軍團隊「The Whisper」之所以脫穎而出，正因為展現了對品牌精神的深刻理解，並能透過設計語言喚起消費者情感價值，進一步提升品牌在市場上的競爭力，他直言，這樣的作品不僅是設計作品，更是一種品牌策略的具體實踐。

亞軍「出良設計」透過角色重塑賦予品牌嶄新的識別形象，重新建立與消費者的連結；季軍「XUE design studio」則打造完整的識別系統與行銷策略，讓品牌更具延展性與市場操作性。

其餘8組佳作團隊也各自展現特色，有的從包裝切入，有的專注於空間佈局或品牌故事，以不同視角探索產業升級的可能性，呈現青年設計多元而充滿張力的想像力。

對於參與品牌，這樣的競賽也是品牌再造的契機。悠綠客有限公司創辦人莊承翰認為，青年設計師的提案往往帶來新鮮的觀點與高度的創意，許多構想已具備實際導入的可行性，未來希望能進一步合作，真正將這些設計能量轉化為市場成果。

青年局補充，大港經典是超越設計比賽的實驗，由政府提供平台與資源，產業開放挑戰與需求，青年則以創意回應真實問題，三股力量彼此交會，逐漸形成新的產業生態。

青年局強調，這不僅有助於傳統品牌升級，更為高雄培養出一批能在國際市場中競逐新世代設計人才，成果展今起至19日於駁二Pinway八號倉庫展出，讓經典品牌呈現全新面貌。

評審團左起方序中、聶永真及李君慈從設計概念、品牌策略到市場應用進行多面向評估。圖／青年局提供
評審團左起方序中、聶永真及李君慈從設計概念、品牌策略到市場應用進行多面向評估。圖／青年局提供
高市青年局長林楷軒（右二）仔細聆聽青年團隊成果導覽，並與青年設計師面對面交流，了解團隊設計創作歷程。圖／青年局提供
高市青年局長林楷軒（右二）仔細聆聽青年團隊成果導覽，並與青年設計師面對面交流，了解團隊設計創作歷程。圖／青年局提供
圖／青年局提供
圖／青年局提供
亞軍團隊「出良設計」為「肉粽泰Tai」設計品牌IP角色，展現經典品牌新樣貌。圖／青年局提供
亞軍團隊「出良設計」為「肉粽泰Tai」設計品牌IP角色，展現經典品牌新樣貌。圖／青年局提供
季軍團隊「XUE design studio」為「裕賀食品股份有限公司」設計全新的品牌識別系統，展現品牌轉型新風貌。圖／青年局提供
季軍團隊「XUE design studio」為「裕賀食品股份有限公司」設計全新的品牌識別系統，展現品牌轉型新風貌。圖／青年局提供
冠軍團隊「The Whisper絮語視覺整合」以「悠綠客有限公司」品牌故事為核心，延伸識別與包裝設計，展現情感與市場兼具的創意成果。圖／青年局提供
冠軍團隊「The Whisper絮語視覺整合」以「悠綠客有限公司」品牌故事為核心，延伸識別與包裝設計，展現情感與市場兼具的創意成果。圖／青年局提供

