屏縣鵪鶉養殖場染禽流感 近12萬隻鵪鶉遭撲殺

屏東縣動物防疫所10月13日接獲鹽埔鄉1處鵪鶉場主動通報，飼養鵪鶉有異常死亡，馬上啟動防疫機制；15日經研究所確認感染H5N1亞型高病原禽流感病毒，動防所隔日到場執行撲殺作業，共撲殺11萬8986隻鵪鶉，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。

撲殺鵪鶉中有種禽3550隻、產蛋鵪鶉7萬3436隻、未產蛋鵪鶉4萬2000隻，動防所也同步啟動該場半徑1公里周圍養禽場監測採樣工作，及周邊半徑3公里訪視輔導，訪查轄內禽場有無可疑病例，並持續加強高風險養禽場周邊環境消毒，控制疫情散播。

農業處長鄭永裕表示，每年10月至3月為禽流感好發季節，提醒養禽業者必須落實各項生物安全措施，徹底消毒人員、車輛、運輸工具及其他進出禽場的器具，並維持防鳥圍網設施正常運作，每日自主觀察場內家禽健康狀況。

若發現異常症狀，如精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降或異常死亡等，盡速通報動物防疫所，以利控制及防範疫情蔓延。