高雄國際冬季旅展參觀人潮創新高 民眾搶便宜

第16屆高雄國際冬季旅展今天起到20日止盛大登場，這次場地由高雄巨蛋移師到高雄展覽館，參觀人潮十分踴躍，旅遊業者也卯足全勁掀起年末旅遊採購熱潮，現場高達百家旅遊業者齊聚，包含國內外知名旅行社、五星級飯店、航空公司、郵輪業者、網卡供應商，力拼最殺優惠、聯手打造絕佳旅遊體驗，也吸引許多民眾進場搶便宜。

主辦單位表示，這次的展覽優惠包括擁有超過30年郵輪營運經驗的StarDream Cruises帶來許多不同主題航次，同時更推出高雄出發菲律賓、日本、越南海島多種不同航線，每人最低2,650元起，五福旅遊推日本團體行程第2人最高折6,000元。可樂旅遊主打一系列高雄出發優惠行程，東南旅遊推出高雄出發多個日本優惠行程。還有高雄圓山飯店也推出平假日餐飲聯合通用券買五送一優惠，被譽為藝人指定住宿酒店的H2O hotel水京棧國際酒店挑戰旅展五星級酒店今年最低價，餐券最低450元，另外這次旅展還有大會好康活動，400個免費福袋抽精美飯店住宿券，旅展消費滿額5,000元再加碼抽泰越捷航空亞洲不限航點機票，並可集章抽麗星郵輪船票。 高雄國際冬季旅展今天起一連四天在高雄展覽館舉行，吸引許多民眾前來搶便宜優惠行程。記者劉學聖／攝影 高雄國際冬季旅展今天起一連四天在高雄展覽館舉行，吸引許多民眾前來搶便宜優惠行程。記者劉學聖／攝影