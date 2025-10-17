聽新聞
六龜山城「藝」啟新篇 客家大戲X多元音樂魅力全開
「2025六龜觀光藝文季」將於11月1日至2日在具有百年歷史的六龜老街盛大登場！這次活動以「音樂串起山城熱情」為主題，匯聚多元族群與文化特色，精心邀請客家劇團、客家歌手、客家電音樂團、在地樂團、育幼院合唱團等輪番獻藝，聯手打造一場專屬於六龜山城的多彩音樂盛典。
高雄市六龜區長陳昱如表示，這是活動重頭戲將由「山城好聲音歌唱大賽」、「琢物龜心石雕展」、「客家電音樂團」及震撼人心的「客家大戲」磅礴揭幕。其中，山城好聲音歌唱大賽吸引各年齡層鄉親朋友前來挑戰、大展歌喉，唱出六龜的音樂生命力，另外由六龜在地社區、客家歌手李彥鋒、六龜歌手網蛙全凱傑、六龜特色樂團尿布樂團以及備受期待的六龜山地育幼院合唱團等團體接力演出，透過音樂串聯人文故事，展現山城共融的獨特風情。
除了精彩的聽覺與視覺盛宴，六龜觀光藝文季現場還有在百年歷史建築池田屋展開的「池田盛事・客庄潮市集」，讓遊客能盡情品嘗在地農特產與特色美食小吃，歡迎民眾共襄盛舉，體驗六龜山城的無限精彩。更多資訊可查詢六龜區公所網站及高雄市六龜區公所臉書粉絲專頁。
