快訊

金鐘60／根本新郎新娘進場！陳漢典紅毯甜蜜告白：主持12年最大獎是Lulu

國產署將提供松南、林口土地資料給輝達 龔明鑫：不代表T17、18破局

紅色警戒！花蓮新堰塞湖恐潰決 縣府強制撤離民有、民樂部落近千人

屏東114年首例禽場染禽流感 撲殺逾11萬隻鵪鶉

中央社／ 屏東縣17日電

屏東縣鹽埔鄉1處鵪鶉場，15日確認感染H5N1亞型高病原性禽流感病毒，為屏東縣今年首例。動防所撲殺逾11萬隻鵪鶉，並啟動鄰近養禽場監測採樣及訪視輔導。

屏東縣動物防疫所今天發布新聞稿表示，動防所13日接獲鹽埔鄉1處鵪鶉場，主動通報飼養鵪鶉有異常死亡情形，隨即依標準作業程序啟動防疫機制，派員前往該場進行移動管制、對場區及周邊進行噴灑消毒作業，並採集檢體送農業部獸醫研究所檢驗。

動防所指出，研究所15日確認為感染H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所隔日即赴該場執行撲殺作業，現場撲殺11萬8986隻鵪鶉，包含種禽3550隻、產蛋鵪鶉7萬3436隻、未產蛋鵪鶉4萬2000隻，並再次督導業者完成場區清潔及消毒工作，及對相關聯場進行回溯追蹤，以降低疫情傳播風險。

動防所表示，本例為屏東縣今年首件案例，動防所已同步啟動該場半徑1公里內周圍養禽場監測採樣工作，及周邊半徑3公里養禽場進行訪視輔導，訪查轄內禽場有無可疑病例，以確認周圍場家禽健康情形及有無病毒活動，並持續加強高風險養禽鄉鎮養禽場周邊環境消毒，以控制疫情散播。

屏東縣政府農業處長鄭永裕表示，每年10月至隔年3月為禽流感好發季節，提醒養禽業者必須落實各項生物安全措施，澈底消毒人員、車輛、運輸工具及其他進出禽場器具，並維持防鳥圍網設施正常運作，每日自主觀察場內家禽健康狀況。若發現異常症狀，如精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降或異常死亡等，盡速通報動物防疫所，以利控制及防範疫情蔓延。

屏東縣政府 禽流感 流感病毒

延伸閱讀

屏東第2屆青年諮委就職 盼展現屏青多元活力

家裡來了不速之客…穿山甲藏汽車底 屏東保育人員急救援

樹林員警涉洩密…屏檢聲押獲准 新北警局：2大過免職

上班第2天就出事？新北警涉洩密連環爆 樹林分局1警遭屏東檢調帶走

相關新聞

六龜山城「藝」啟新篇 客家大戲X多元音樂魅力全開

「2025六龜觀光藝文季」將於11月1日至2日在具有百年歷史的六龜老街盛大登場！這次活動以「音樂串起山城熱情」為主題，匯...

鼓勵青年參與政策 屏縣第2屆青年諮詢委員上任

為廣納青年多元意見，深入了解各項青年議題需求，屏東縣政府遴選出青年事務諮詢委員會，縣長周春米今天頒發第2屆19名委員聘書...

為下一世代守護土地 高雄議員疾呼「亞灣第一排帝王地不能賣」

輝達NVIDIA北市科用地爭議受各界關注，高雄港旅運大樓對面的公有土地「特貿一」近日舉辦說明會，準備公辦都更進行開發。市...

響應粉紅高雄 藍議員陳美雅跟進變髮被讚「美少女戰士」

韓團BLACKPINK 來高雄演唱引爆粉紅變髮風潮，市長陳其邁臉書顯示頭貼率先P上粉色頭髮後，高市議長康裕成及多名綠營議...

高雄警響應「粉紅旋風」 宣導防詐還抽粉紅手銬吊飾

韓國女團BLACKPINK週末將2度在高雄開唱，小港警分局藉這波「粉紅旋風」宣導防詐推抽獎活動，吸引民眾互動學習，還能抽...

影／BLACKPINK來了！港都粉紅狂潮席捲 陳其邁：點燈延長到深夜11時

韓國女團BLACKPINK高雄演唱會18、19日在世運主場館登場，高雄6大地標也搭上話題點亮粉紅燈光，市長陳其邁今打趣說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。