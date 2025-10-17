屏東114年首例禽場染禽流感 撲殺逾11萬隻鵪鶉
屏東縣鹽埔鄉1處鵪鶉場，15日確認感染H5N1亞型高病原性禽流感病毒，為屏東縣今年首例。動防所撲殺逾11萬隻鵪鶉，並啟動鄰近養禽場監測採樣及訪視輔導。
屏東縣動物防疫所今天發布新聞稿表示，動防所13日接獲鹽埔鄉1處鵪鶉場，主動通報飼養鵪鶉有異常死亡情形，隨即依標準作業程序啟動防疫機制，派員前往該場進行移動管制、對場區及周邊進行噴灑消毒作業，並採集檢體送農業部獸醫研究所檢驗。
動防所指出，研究所15日確認為感染H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所隔日即赴該場執行撲殺作業，現場撲殺11萬8986隻鵪鶉，包含種禽3550隻、產蛋鵪鶉7萬3436隻、未產蛋鵪鶉4萬2000隻，並再次督導業者完成場區清潔及消毒工作，及對相關聯場進行回溯追蹤，以降低疫情傳播風險。
動防所表示，本例為屏東縣今年首件案例，動防所已同步啟動該場半徑1公里內周圍養禽場監測採樣工作，及周邊半徑3公里養禽場進行訪視輔導，訪查轄內禽場有無可疑病例，以確認周圍場家禽健康情形及有無病毒活動，並持續加強高風險養禽鄉鎮養禽場周邊環境消毒，以控制疫情散播。
屏東縣政府農業處長鄭永裕表示，每年10月至隔年3月為禽流感好發季節，提醒養禽業者必須落實各項生物安全措施，澈底消毒人員、車輛、運輸工具及其他進出禽場器具，並維持防鳥圍網設施正常運作，每日自主觀察場內家禽健康狀況。若發現異常症狀，如精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降或異常死亡等，盡速通報動物防疫所，以利控制及防範疫情蔓延。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言