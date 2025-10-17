鼓勵青年參與政策 屏縣第2屆青年諮詢委員上任

為廣納青年多元意見，深入了解各項青年議題需求，屏東縣政府遴選出青年事務諮詢委員會，縣長周春米今天頒發第2屆19名委員聘書，勉勵委員延續首屆能量，勇於提出建言、積極參與縣政，讓青年成為屏東永續發展與政策創新的力量。

縣府勞青處表示，首屆青年諮詢委員會積極提出多項建言，包括青年創業資源整合、職涯探索優化、關心聽障者行車安全、雙語道路標示等，今年更推出「屏創意．看點子」縣政提案競賽，將提案落實於跨局處議題上，促成多項縣府政策再進步。

這屆委員會由19名青年委員、5名專家學者及5名機關代表共同組成，未來兩年持續扮演縣府與民眾間的橋梁。除定期召開會議，將深入各地辦理青年座談、議題工作坊及行動提案競賽，與縣內青年基地、學校與社群合作，讓縣政決策更貼近青年需求。

這屆的委員林亮吟表示，求學階段曾以為離開屏東，北漂發展才是正確的道路，但屏東的土地會黏人，因此今年初回到家鄉，成立好屏青年協會，希望推動更多公共討論，如今成為委員，期待與大家一起展現屏東青年的多元與活力。