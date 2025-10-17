快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄亞灣區「特貿一」將採公辦都更開發，高市議員郭建盟強力反對，主張優先用設定地上權方式開發，為下一代子孫留下港灣精華土地。圖／議員郭建盟提供
高雄亞灣區「特貿一」將採公辦都更開發，高市議員郭建盟強力反對，主張優先用設定地上權方式開發，為下一代子孫留下港灣精華土地。圖／議員郭建盟提供

輝達NVIDIA北市科用地爭議受各界關注，高雄港旅運大樓對面的公有土地「特貿一」近日舉辦說明會，準備公辦都更進行開發。市議員郭建盟強烈反對，他指出，台北101大樓、北市科輝達用地都是用設定地上權方式開發，高市府卻直接賣掉土地；亞灣第一排精華地若被賣掉將喪失其他發展機會，再苦也不能賣土地。

都市計畫委員會主委林欽榮表示，特貿一被行政院核定為亞灣2.0其中一個區塊，原則同意中油與高市府一起合作，會優先採取公辦都更，後續會先跟中油合作默契推推看。

財政局7月舉辦特貿一C1、C2、C3開發招商說明會，土地共3785坪，權屬45％高市府、55％中油。市議會今日進行都市計畫委員會業務報告及質詢，議員郭建盟以帝王級精華土地來形容特貿一、特貿二土地，強烈要求市府不要出售公有土地。

郭建盟指出，招商說明會強調這塊地可蓋住宅、吸引企業總部進駐，不過若使用公辦都更、權利轉換方式開發，未來土地所有權會被分掉，也就是說原本3千坪土地的所有權，未來分回來的土地可能不到1千坪，其餘權利都被分走。

郭建盟主張，亞灣區的精華公有、國營企業土地，應優先以「設定地上權」方式釋出使用權，而且不得分割讓與導致未來產生地上權糾紛，如台北101大樓設定70年地上權、輝達北市科70年地上權，高雄如果連帝王地都能賣，哪一塊土地需要留？

「這是高雄的帝王地，不能賣掉！」郭建盟連說三次不能賣。他表示，特貿一位處亞灣海景第一排、旅運大樓對面，鄰近高雄地標85大樓、海音中心、愛河灣及駁二特區，總投資規模逾2百億公共投資。

郭建盟強調，考量捷運黃線開發需求，捷運黃線Y15附近已經已有一塊公有土地賣給鴻海集團，特貿一可以考慮地上權設定50年就好，但不能連努力都沒努力，第一次就要把土地賣掉。市府必須要為下一代守護最精華土地，為下一次輝達需求而準備。

高市議員郭建盟以帝王級精華土地形容特貿一、特貿二土地，強烈要求市府不要出售公有土地。圖／取自高雄市議會
高市議員郭建盟以帝王級精華土地形容特貿一、特貿二土地，強烈要求市府不要出售公有土地。圖／取自高雄市議會

為下一世代守護土地 高雄議員疾呼「亞灣第一排帝王地不能賣」

輝達NVIDIA北市科用地爭議受各界關注，高雄港旅運大樓對面的公有土地「特貿一」近日舉辦說明會，準備公辦都更進行開發。市...

