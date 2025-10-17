屏東第2屆青年諮委就職 盼展現屏青多元活力

屏東縣政府第2屆「青年諮詢委員會」今天授證，由屏東縣長周春米頒發19名委員聘書，並勉勵青年勇於提出建言。新任諮委林亮吟表示，期待一起展現屏東青年多元與活力。

縣府第2屆「青年諮詢委員會」今天在勞動暨青年發展處大樓授證典禮，由周春米頒發19名委員聘書，並勉勵現場大專院校學生、創業青年代表、社會新秀與在地青創團隊等委員延續首屆能量，勇於提出建言、積極參與縣政。

周春米表示，青年不僅是國家棟梁，更是每個縣市發展重要支柱。自2023年上任後成立首屆諮詢委員會，有賴青年代表參與及許多學者、專家奉獻，讓她在縣政治理上，有更多創新想法，也希望未來透過新任委員加入，讓屏東更好、更進步。

仍在台灣大學就讀研究所的本屆青年諮詢委員、26歲林亮吟致詞表示，求學階段曾以為離開屏東、北漂發展才是正確道路，但屏東土地會黏人，今年初回到家鄉，成立好屏青年協會，希望推動更多公共討論。屏東人都很想走出屏東，但往往要更努力才能走回來，期待與夥伴一起展現屏東青年多元與活力。

依勞青處資訊，今年19名青年委員中僅有4名女性。林亮吟也立即點出，此屆女性委員比例不高。雖然是因女性申請者較少，不過也反映出較硬的公共參與，仍存在陽剛特性，隱隱透露性別結構不平等。公民社會不應只屬於擁有某些特質的人，應有更多元聲音、經驗與方法被看見，也期許今年諮委給意見，不只針對青年議題。

屏東縣政府勞動暨青年發展處長李雨蓁表示，本屆由19名青年委員、5名專家學者及5名機關代表共同組成，未來2年將持續扮演縣府與民眾之間橋梁，除定期召開會議外，也將深入各地辦理青年座談、議題工作坊及行動提案競賽，並與縣內青年基地、學校與社群合作，讓縣政決策更貼近青年需求。

勞青處提及，首屆青年諮詢委員會成立以來，提出多項建言，包括青年創業資源整合、職涯探索優化、關心聽障者行車安全、雙語道路標示等等，今年更首推「屏創意．看點子」縣政提案競賽，將青年解方落實於跨局處議題上，促成多項縣府政策再進步，未來將持續推動青年政策，打造屬於屏東青年公共參與平台。