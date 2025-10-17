快訊

金鐘60／根本新郎新娘進場！陳漢典紅毯甜蜜告白：主持12年最大獎是Lulu

國產署將提供松南、林口土地資料給輝達 龔明鑫：不代表T17、18破局

紅色警戒！花蓮新堰塞湖恐潰決 縣府強制撤離民有、民樂部落近千人

屏東第2屆青年諮委就職 盼展現屏青多元活力

中央社／ 屏東縣17日電

屏東縣政府第2屆「青年諮詢委員會」今天授證，由屏東縣長周春米頒發19名委員聘書，並勉勵青年勇於提出建言。新任諮委林亮吟表示，期待一起展現屏東青年多元與活力。

縣府第2屆「青年諮詢委員會」今天在勞動暨青年發展處大樓授證典禮，由周春米頒發19名委員聘書，並勉勵現場大專院校學生、創業青年代表、社會新秀與在地青創團隊等委員延續首屆能量，勇於提出建言、積極參與縣政。

周春米表示，青年不僅是國家棟梁，更是每個縣市發展重要支柱。自2023年上任後成立首屆諮詢委員會，有賴青年代表參與及許多學者、專家奉獻，讓她在縣政治理上，有更多創新想法，也希望未來透過新任委員加入，讓屏東更好、更進步。

仍在台灣大學就讀研究所的本屆青年諮詢委員、26歲林亮吟致詞表示，求學階段曾以為離開屏東、北漂發展才是正確道路，但屏東土地會黏人，今年初回到家鄉，成立好屏青年協會，希望推動更多公共討論。屏東人都很想走出屏東，但往往要更努力才能走回來，期待與夥伴一起展現屏東青年多元與活力。

依勞青處資訊，今年19名青年委員中僅有4名女性。林亮吟也立即點出，此屆女性委員比例不高。雖然是因女性申請者較少，不過也反映出較硬的公共參與，仍存在陽剛特性，隱隱透露性別結構不平等。公民社會不應只屬於擁有某些特質的人，應有更多元聲音、經驗與方法被看見，也期許今年諮委給意見，不只針對青年議題。

屏東縣政府勞動暨青年發展處長李雨蓁表示，本屆由19名青年委員、5名專家學者及5名機關代表共同組成，未來2年將持續扮演縣府與民眾之間橋梁，除定期召開會議外，也將深入各地辦理青年座談、議題工作坊及行動提案競賽，並與縣內青年基地、學校與社群合作，讓縣政決策更貼近青年需求。

勞青處提及，首屆青年諮詢委員會成立以來，提出多項建言，包括青年創業資源整合、職涯探索優化、關心聽障者行車安全、雙語道路標示等等，今年更首推「屏創意．看點子」縣政提案競賽，將青年解方落實於跨局處議題上，促成多項縣府政策再進步，未來將持續推動青年政策，打造屬於屏東青年公共參與平台。

青年 屏東縣政府 周春米

延伸閱讀

大店長課程屏南開班 恆春青創拚觀光不再單打獨鬥

屏東車城看海美術館新景點 縣府加碼蓋遊艇碼頭發展觀光

屏東長照處出版無圍籬共融日照實作筆記 打造友善高齡新典範

50個好故事【脈動台灣 醫路前行】隱形英雄2＿移動照護

相關新聞

六龜山城「藝」啟新篇 客家大戲X多元音樂魅力全開

「2025六龜觀光藝文季」將於11月1日至2日在具有百年歷史的六龜老街盛大登場！這次活動以「音樂串起山城熱情」為主題，匯...

鼓勵青年參與政策 屏縣第2屆青年諮詢委員上任

為廣納青年多元意見，深入了解各項青年議題需求，屏東縣政府遴選出青年事務諮詢委員會，縣長周春米今天頒發第2屆19名委員聘書...

為下一世代守護土地 高雄議員疾呼「亞灣第一排帝王地不能賣」

輝達NVIDIA北市科用地爭議受各界關注，高雄港旅運大樓對面的公有土地「特貿一」近日舉辦說明會，準備公辦都更進行開發。市...

響應粉紅高雄 藍議員陳美雅跟進變髮被讚「美少女戰士」

韓團BLACKPINK 來高雄演唱引爆粉紅變髮風潮，市長陳其邁臉書顯示頭貼率先P上粉色頭髮後，高市議長康裕成及多名綠營議...

高雄警響應「粉紅旋風」 宣導防詐還抽粉紅手銬吊飾

韓國女團BLACKPINK週末將2度在高雄開唱，小港警分局藉這波「粉紅旋風」宣導防詐推抽獎活動，吸引民眾互動學習，還能抽...

影／BLACKPINK來了！港都粉紅狂潮席捲 陳其邁：點燈延長到深夜11時

韓國女團BLACKPINK高雄演唱會18、19日在世運主場館登場，高雄6大地標也搭上話題點亮粉紅燈光，市長陳其邁今打趣說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。