響應粉紅高雄 藍議員陳美雅跟進變髮被讚「美少女戰士」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
右起高雄市議員張博洋、湯詠瑜及簡煥宗換上新潮的粉色頭髮，變身BLINK。圖／取自簡煥宗臉書
右起高雄市議員張博洋、湯詠瑜及簡煥宗換上新潮的粉色頭髮，變身BLINK。圖／取自簡煥宗臉書

韓團BLACKPINK 來高雄演唱引爆粉紅變髮風潮，市長陳其邁臉書顯示頭貼率先P上粉色頭髮後，高市議長康裕成及多名綠營議員也跟進。首名跟進的國民黨議員陳美雅今天放上變髮照，獲網友稱讚「美少女戰士」、「光之美少女」等封號。

陳美雅臉書公布變髮照片後，議長康裕成回應說「好美」。不過陳美雅雖然跟進這波粉紅風潮，發文內容卻跟演唱會無關，而是催促政府快點普發現金1萬元。

陳美雅說，立法院已經通過普發現金1萬元，但行政院到現在還沒明確公布發放時程，她嚴正要求中央「別再拖了！這筆錢不是恩惠，而是人民應得的權利」。此外，物價飆漲、生活壓力沉重，許多家庭等的不只是補助，而是一口生存的氣，政府該做的不是開記者會，而是讓錢趕快進人民口袋。

國民黨高雄市議員跟進粉紅風潮，在臉書放上合成的粉色頭髮照片。圖／取自陳美雅臉書
國民黨高雄市議員跟進粉紅風潮，在臉書放上合成的粉色頭髮照片。圖／取自陳美雅臉書

相關新聞

六龜山城「藝」啟新篇 客家大戲X多元音樂魅力全開

「2025六龜觀光藝文季」將於11月1日至2日在具有百年歷史的六龜老街盛大登場！這次活動以「音樂串起山城熱情」為主題，匯...

鼓勵青年參與政策 屏縣第2屆青年諮詢委員上任

為廣納青年多元意見，深入了解各項青年議題需求，屏東縣政府遴選出青年事務諮詢委員會，縣長周春米今天頒發第2屆19名委員聘書...

為下一世代守護土地 高雄議員疾呼「亞灣第一排帝王地不能賣」

輝達NVIDIA北市科用地爭議受各界關注，高雄港旅運大樓對面的公有土地「特貿一」近日舉辦說明會，準備公辦都更進行開發。市...

響應粉紅高雄 藍議員陳美雅跟進變髮被讚「美少女戰士」

韓團BLACKPINK 來高雄演唱引爆粉紅變髮風潮，市長陳其邁臉書顯示頭貼率先P上粉色頭髮後，高市議長康裕成及多名綠營議...

高雄警響應「粉紅旋風」 宣導防詐還抽粉紅手銬吊飾

韓國女團BLACKPINK週末將2度在高雄開唱，小港警分局藉這波「粉紅旋風」宣導防詐推抽獎活動，吸引民眾互動學習，還能抽...

影／BLACKPINK來了！港都粉紅狂潮席捲 陳其邁：點燈延長到深夜11時

韓國女團BLACKPINK高雄演唱會18、19日在世運主場館登場，高雄6大地標也搭上話題點亮粉紅燈光，市長陳其邁今打趣說...

