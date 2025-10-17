聽新聞
響應粉紅高雄 藍議員陳美雅跟進變髮被讚「美少女戰士」
韓團BLACKPINK 來高雄演唱引爆粉紅變髮風潮，市長陳其邁臉書顯示頭貼率先P上粉色頭髮後，高市議長康裕成及多名綠營議員也跟進。首名跟進的國民黨議員陳美雅今天放上變髮照，獲網友稱讚「美少女戰士」、「光之美少女」等封號。
陳美雅臉書公布變髮照片後，議長康裕成回應說「好美」。不過陳美雅雖然跟進這波粉紅風潮，發文內容卻跟演唱會無關，而是催促政府快點普發現金1萬元。
陳美雅說，立法院已經通過普發現金1萬元，但行政院到現在還沒明確公布發放時程，她嚴正要求中央「別再拖了！這筆錢不是恩惠，而是人民應得的權利」。此外，物價飆漲、生活壓力沉重，許多家庭等的不只是補助，而是一口生存的氣，政府該做的不是開記者會，而是讓錢趕快進人民口袋。
