響應粉紅高雄 藍議員陳美雅跟進變髮被讚「美少女戰士」

韓團BLACKPINK 來高雄演唱引爆粉紅變髮風潮，市長陳其邁臉書顯示頭貼率先P上粉色頭髮後，高市議長康裕成及多名綠營議員也跟進。首名跟進的國民黨議員陳美雅今天放上變髮照，獲網友稱讚「美少女戰士」、「光之美少女」等封號。

陳美雅臉書公布變髮照片後，議長康裕成回應說「好美」。不過陳美雅雖然跟進這波粉紅風潮，發文內容卻跟演唱會無關，而是催促政府快點普發現金1萬元。