高雄警響應「粉紅旋風」 宣導防詐還抽粉紅手銬吊飾

韓國女團BLACKPINK週末將2度在高雄開唱，小港警分局藉這波「粉紅旋風」宣導防詐推抽獎活動，吸引民眾互動學習，還能抽附贈粉紅小手銬吊飾的警用防彈背心造型小杯套。

韓國女團BLACKPINK將於18、19日2度站上高雄國家體育場（世運主場館）。高雄市政府為迎接全球粉絲，這週起一連7天晚間，在愛河、大港橋、旅運中心、高雄流行音樂中心、高雄火車站、美麗島捷運站6大景點亮起粉紅色燈光。

高雄市政府警察局小港分局響應這波「粉紅旋風」，為提升民眾防詐意識、推廣識詐觀念，以創新宣導方式推出「粉紅旋風反詐活動」，結合時尚潮流與反詐元素，設計出超萌又帥氣的「警用防彈背心造型小杯套」，並同步舉辦抽獎活動，吸引民眾以互動方式學防詐、挺警察，打造兼具趣味與教育意義全民反詐運動。

小港分局今天表示，這次活動以「BLACK-PINK粉紅旋風」為主題，主打「詐騙話術千變萬化，保持警覺才是最時尚防護」理念。杯套以黑色戰術風搭配粉紅手銬與迷你衝鋒槍吊飾，展現警察剛柔並濟形象。

民眾只要於小港分局粉絲專頁按讚、分享貼文並留言「粉紅旋風來襲，我最挺反詐」，就有機會獲得限量版「防詐粉紅手銬×防彈背心造型小杯套」套組，共抽3名幸運得主。

小港分局長陳楨筌表示，警方除嚴正執法打擊犯罪，更希望以創意行銷與親民宣導方式，讓防詐意識融入日常生活，讓「粉紅旋風」吹散詐騙陰霾，守護市民荷包安全。