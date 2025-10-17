快訊

NONO涉性侵遭判刑2年6個月！老婆朱海君低調現身 最新動向曝光

直播／孫姓空服員離世 長榮副總哽咽：任何言語都無法彌補家屬的失落

高雄警響應「粉紅旋風」 宣導防詐還抽粉紅手銬吊飾

中央社／ 高雄17日電
韓國女團BLACKPINK重返高雄，掀起粉紅旋風，警方反詐活動也製作出萌版粉紅手銬及警用背心杯套。圖／小港警分局提供
韓國女團BLACKPINK重返高雄，掀起粉紅旋風，警方反詐活動也製作出萌版粉紅手銬及警用背心杯套。圖／小港警分局提供

韓國女團BLACKPINK週末將2度在高雄開唱，小港警分局藉這波「粉紅旋風」宣導防詐推抽獎活動，吸引民眾互動學習，還能抽附贈粉紅小手銬吊飾的警用防彈背心造型小杯套。

韓國女團BLACKPINK將於18、19日2度站上高雄國家體育場（世運主場館）。高雄市政府為迎接全球粉絲，這週起一連7天晚間，在愛河、大港橋、旅運中心、高雄流行音樂中心、高雄火車站、美麗島捷運站6大景點亮起粉紅色燈光。

高雄市政府警察局小港分局響應這波「粉紅旋風」，為提升民眾防詐意識、推廣識詐觀念，以創新宣導方式推出「粉紅旋風反詐活動」，結合時尚潮流與反詐元素，設計出超萌又帥氣的「警用防彈背心造型小杯套」，並同步舉辦抽獎活動，吸引民眾以互動方式學防詐、挺警察，打造兼具趣味與教育意義全民反詐運動。

小港分局今天表示，這次活動以「BLACK-PINK粉紅旋風」為主題，主打「詐騙話術千變萬化，保持警覺才是最時尚防護」理念。杯套以黑色戰術風搭配粉紅手銬與迷你衝鋒槍吊飾，展現警察剛柔並濟形象。

民眾只要於小港分局粉絲專頁按讚、分享貼文並留言「粉紅旋風來襲，我最挺反詐」，就有機會獲得限量版「防詐粉紅手銬×防彈背心造型小杯套」套組，共抽3名幸運得主。

小港分局長陳楨筌表示，警方除嚴正執法打擊犯罪，更希望以創意行銷與親民宣導方式，讓防詐意識融入日常生活，讓「粉紅旋風」吹散詐騙陰霾，守護市民荷包安全。

警察 詐騙

延伸閱讀

影／BLACKPINK來了！港都粉紅狂潮席捲 陳其邁：點燈延長到深夜11時

邱議瑩提修財劃法嗆能為高雄多爭150億 柯志恩：混淆視聽

BLACKPINK重返世運主場館開唱 高雄市區旅宿9成滿

影／BLACKPINK旋風席捲高雄！警方反詐送限量萌版粉紅手銬

相關新聞

響應粉紅高雄 藍議員陳美雅跟進變髮被讚「美少女戰士」

韓團BLACKPINK 來高雄演唱引爆粉紅變髮風潮，市長陳其邁臉書顯示頭貼率先P上粉色頭髮後，高市議長康裕成及多名綠營議...

高雄警響應「粉紅旋風」 宣導防詐還抽粉紅手銬吊飾

韓國女團BLACKPINK週末將2度在高雄開唱，小港警分局藉這波「粉紅旋風」宣導防詐推抽獎活動，吸引民眾互動學習，還能抽...

影／BLACKPINK來了！港都粉紅狂潮席捲 陳其邁：點燈延長到深夜11時

韓國女團BLACKPINK高雄演唱會18、19日在世運主場館登場，高雄6大地標也搭上話題點亮粉紅燈光，市長陳其邁今打趣說...

阿兵哥闖台馬輪女專區「偷鞋留液」 交旅局要業者強化安全

東引指揮部一名阿兵哥昨天休假搭「新台馬輪」返台，涉嫌闖入女性專區偷走一隻女性乘客新鞋子，並在鞋內留有「不明液體」丟到走道...

BLACKPINK重返世運主場館開唱 高雄市區旅宿9成滿

韓國女子天團「BLACKPINK」今天下午將抵達高雄，明後天在世運主場館開唱，為迎接天團到來，高雄6大地標景點展現粉紅燈...

影／三民區長要求員工交出臉書帳號被拔官 陳其邁：侵犯個人隱私

國民黨高雄市議員白喬茵揭發三民區長許淑媛要求員工交出臉書帳號列冊，並不定時查核是否對市府文章按讚、留言、分享，事件曝光，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。