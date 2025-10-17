茂林音樂節10/25登場 陳其邁宣布115年加碼補助

快訊

中央社／ 高雄17日電
高雄市長陳其邁。聯合報系記者郭韋綺／攝影
高雄市長陳其邁。聯合報系記者郭韋綺／攝影

2025茂林Teldreka音樂節將於25、26日在高雄茂林情人谷溫泉園區登場，市長陳其邁今天邀請民眾前來茂林聆聽原住民動人歌喉，更當場宣布明年活動加碼補助200萬元。

「2025 Teldreka 132線觀光音樂節」將於10月25、26日在茂林區情人谷溫泉園區登場。高雄市政府今天在四維行政中心廣場舉辦活動宣傳記者會，陳其邁出席與市府原民會主委阿布斯、茂林區長駱韋志等共同揭開序幕。除了有茂林部落青年傳唱傳統歌謠，接續由茂林女兒、知名歌手梁文音獻唱，現場宛如即席演唱會，氣氛熱烈。

陳其邁表示，高雄是「演唱會之都」，而「演唱會之鄉」就在茂林。聆聽原住民天生動人歌喉是一種享受，茂林擁有好山好水與優美風光，除了參加觀光音樂節活動，還可泡湯、遊覽濁口溪沿線多納、情人谷等景點。誠摯邀請各界來趟結合文化、音樂與觀光茂林小旅行，這也是個人非常喜愛的旅遊路線。

為支持茂林音樂節永續發展，陳其邁更在現場宣布明年活動加碼補助經費新台幣200萬元，期許茂林音樂節一年比一年更成功，吸引更多民眾參與，進一步打造茂林文化音樂觀光新特色。

茂林區公所表示，音樂節自去年重啟，鼓勵部落青年發揮創意與音樂創作能量，讓文化持續傳承。今年以「文化交流」為主題，融合音樂、文化、體驗、美食、展覽與生態元素，打造多層次品牌形象。

這次活動卡司陣容堅強，包括金曲獎得主ABAO阿爆、葛西瓦、茂林區知名歌手梁文音與新銳創作團體黑旋風等演出團隊。活動以「外太空、科技、未來感」為視覺訴求，象徵衝破想像界限，帶領觀眾進入星際音浪與文化能量交織的全新宇宙。

此外，活動期間也規劃有音樂市集、文化策展、親子互動遊憩區及「茂林部落漫遊小旅行」等豐富內容。凡於音樂節期間在友好商店及市集消費，還可參加集點換贈小禮物活動。

