高雄六龜觀光藝文季11月登場 歌唱冠軍可獲機票

2025六龜觀光藝文季將於11月1日至2日在六龜老街登場，六龜區公所邀請客家劇團、客家歌手、在地樂團、育幼院合唱團等演出；歌唱大賽冠軍可獲「東京、高雄來回機票」2張。

區公所今天表示，此屆活動以「音樂串起山城熱情」為主題，匯聚多元族群與文化特色，活動首日的重頭戲將由「山城好聲音歌唱大賽」、「琢物龜心石雕展」、「客家電音樂團」及「客家大戲」揭幕。

區公所表示，歌唱大賽吸引各年齡層民眾挑戰，此次冠軍獎項是「東京—高雄來回機票2張」。客家大戲則由榮獲客家委員會114年客家戲曲劇團佳作的「紫園戲劇坊」帶來「紅孩兒的奇幻轉心術」演出，展現客家戲曲兼具傳統之美與現代創新。

六龜區長陳昱如表示，2025六龜觀光藝文季今年更著重於挖掘在地文化底蘊，以高規格的歌唱大賽廣邀好聲音，更深度結合客家大戲與多元族群表演，真正體現山城共融精神，希望透過音樂文化活動與地方產業深度串聯，推廣六龜山城品牌與魅力。

區公所說明，第2天活動展現六龜多元文化的融合之美，由六龜在地社區、客家歌手李彥鋒、六龜歌手全凱傑、六龜特色樂團尿布樂團以及六龜山地育幼院合唱團等團體接力演出。

此外，百年歷史建築池田屋也推出「池田盛事．客庄潮市集」，遊客可品嘗在地農特產與特色美食小吃。區公所也規劃在地文化體驗活動，包括竹編體驗、藍染課程及盤花創作等。