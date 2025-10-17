影／BLACKPINK來了！港都粉紅狂潮席捲 陳其邁：點燈延長到深夜11時

韓國女團BLACKPINK高雄演唱會18、19日在世運主場館登場，高雄6大地標也搭上話題點亮粉紅燈光，市長陳其邁今打趣說「再加上我的頭，就是7個官方地點」他同時宣布地標點燈原本晚上10時30分熄燈，今起將延長至深夜11時。

高市府與主辦單位攜手行銷城市觀光，共同舉辦「LIGHT UP 高雄 IN PINK」活動，上周起連續7晚，包括85大樓、衛武營、流行音樂中心、夢時代摩天輪、愛河灣及世運主場館6大地標點亮粉紅燈光，連大立百貨、H2O酒店、中鋼大樓、龍虎塔也自發響應，掀起城市粉紅狂潮。

市府也設計「BLACKPINK紅綠燈」，將演唱會交通安全融入創意設計中，陳其邁說，粉絲聽完演唱會仍相當興奮，怕等紅燈綠燈時一時閃神，所以在燈號上特別寫著「BE BLINK、BE SAFE」，提醒過馬路的安全。

陳其邁指出，2年前BLACKPINK來高雄開唱，調查發現約有71%粉絲會選擇留宿高雄，帶動觀光及餐飲商機，今年也再度攜手商圈、夜市與餐飲業者推出多樣優惠券，並設置粉絲打卡點，讓BLINK（粉絲暱稱）享受演唱會以外的城市魅力。

陳其邁表示，此次延長點燈，是向來自世界各地的粉絲傳遞熱情與友善，表達高雄把粉絲放在「C位」，希望粉絲盡情享受演唱會，也享受高雄的美食與景點，把這份粉紅的美好記憶帶回去。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康