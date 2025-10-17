快訊

立院三讀通過韌性特別預算 政院曝最快「這時間」普發現金1萬元

NONO涉性侵遭判刑2年6個月！老婆朱海君低調現身 最新動向曝光

直播／孫姓空服員離世 長榮副總哽咽：任何言語都無法彌補家屬的失落

聽新聞
0:00 / 0:00

影／BLACKPINK來了！港都粉紅狂潮席捲 陳其邁：點燈延長到深夜11時

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
BLACKPINK來了！港都粉紅狂潮席捲，陳其邁宣布今天起點燈延長到深夜11時。圖／觀光局提供
BLACKPINK來了！港都粉紅狂潮席捲，陳其邁宣布今天起點燈延長到深夜11時。圖／觀光局提供

韓國女團BLACKPINK高雄演唱會18、19日在世運主場館登場，高雄6大地標也搭上話題點亮粉紅燈光，市長陳其邁今打趣說「再加上我的頭，就是7個官方地點」他同時宣布地標點燈原本晚上10時30分熄燈，今起將延長至深夜11時。

高市府與主辦單位攜手行銷城市觀光，共同舉辦「LIGHT UP 高雄 IN PINK」活動，上周起連續7晚，包括85大樓、衛武營、流行音樂中心、夢時代摩天輪、愛河灣及世運主場館6大地標點亮粉紅燈光，連大立百貨、H2O酒店、中鋼大樓、龍虎塔也自發響應，掀起城市粉紅狂潮。

市府也設計「BLACKPINK紅綠燈」，將演唱會交通安全融入創意設計中，陳其邁說，粉絲聽完演唱會仍相當興奮，怕等紅燈綠燈時一時閃神，所以在燈號上特別寫著「BE BLINK、BE SAFE」，提醒過馬路的安全。

陳其邁指出，2年前BLACKPINK來高雄開唱，調查發現約有71%粉絲會選擇留宿高雄，帶動觀光及餐飲商機，今年也再度攜手商圈、夜市與餐飲業者推出多樣優惠券，並設置粉絲打卡點，讓BLINK（粉絲暱稱）享受演唱會以外的城市魅力。

陳其邁表示，此次延長點燈，是向來自世界各地的粉絲傳遞熱情與友善，表達高雄把粉絲放在「C位」，希望粉絲盡情享受演唱會，也享受高雄的美食與景點，把這份粉紅的美好記憶帶回去。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

BLACKPINK來了！港都粉紅狂潮席捲，陳其邁宣布今天起點燈延長到深夜11時。圖／觀光局提供
BLACKPINK來了！港都粉紅狂潮席捲，陳其邁宣布今天起點燈延長到深夜11時。圖／觀光局提供
BLACKPINK來了！港都粉紅狂潮席捲，陳其邁宣布今天起點燈延長到深夜11時。圖／觀光局提供
BLACKPINK來了！港都粉紅狂潮席捲，陳其邁宣布今天起點燈延長到深夜11時。圖／觀光局提供
BLACKPINK來了！港都粉紅狂潮席捲，陳其邁宣布今天起點燈延長到深夜11時。圖／觀光局提供
BLACKPINK來了！港都粉紅狂潮席捲，陳其邁宣布今天起點燈延長到深夜11時。圖／觀光局提供

粉絲 演唱會 陳其邁 BLACKPINK

延伸閱讀

【重磅快評】陳其邁的區長列管查核員工FB比1450還惡劣

影／三民區長要求員工交出臉書帳號被拔官 陳其邁：侵犯個人隱私

局長忙接市長電話未即答覆遭主席嚴斥 陳其邁：不曉得他在議會

影／高雄8綠委提案修財劃法 陳其邁點名柯志恩支持：對高雄好一點

相關新聞

高雄榮總迎35周年院慶 出版專書紀錄醫療足跡

高雄榮民總醫院今年成立35周年，院方出版專書「高榮三五永續共舞」，以人文與歷史角度切入，記錄醫院一路走來的醫療發展、公共...

響應粉紅高雄 藍議員陳美雅跟進變髮被讚「美少女戰士」

韓團BLACKPINK 來高雄演唱引爆粉紅變髮風潮，市長陳其邁臉書顯示頭貼率先P上粉色頭髮後，高市議長康裕成及多名綠營議...

高雄警響應「粉紅旋風」 宣導防詐還抽粉紅手銬吊飾

韓國女團BLACKPINK週末將2度在高雄開唱，小港警分局藉這波「粉紅旋風」宣導防詐推抽獎活動，吸引民眾互動學習，還能抽...

影／BLACKPINK來了！港都粉紅狂潮席捲 陳其邁：點燈延長到深夜11時

韓國女團BLACKPINK高雄演唱會18、19日在世運主場館登場，高雄6大地標也搭上話題點亮粉紅燈光，市長陳其邁今打趣說...

阿兵哥闖台馬輪女專區「偷鞋留液」 交旅局要業者強化安全

東引指揮部一名阿兵哥昨天休假搭「新台馬輪」返台，涉嫌闖入女性專區偷走一隻女性乘客新鞋子，並在鞋內留有「不明液體」丟到走道...

BLACKPINK重返世運主場館開唱 高雄市區旅宿9成滿

韓國女子天團「BLACKPINK」今天下午將抵達高雄，明後天在世運主場館開唱，為迎接天團到來，高雄6大地標景點展現粉紅燈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。