阿兵哥闖台馬輪女專區「偷鞋留液」 交旅局要業者強化安全

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
東引指揮部一名阿兵哥昨天休假搭「新台馬輪」返台，涉嫌闖入女性專區偷走一隻女性乘客新鞋子，並在鞋內留有「不明液體」，引起各界關注。記者蔡家蓁／攝影
東引指揮部一名阿兵哥昨天休假搭「新台馬輪」返台，涉嫌闖入女性專區偷走一隻女性乘客新鞋子，並在鞋內留有「不明液體」，引起各界關注。記者蔡家蓁／攝影

東引指揮部一名阿兵哥昨天休假搭「新台馬輪」返台，涉嫌闖入女性專區偷走一隻女性乘客新鞋子，並在鞋內留有「不明液體」丟到走道，連江縣交旅局長陳如嵐相當重視，今天上午由率隊登船勘查，除要求全港通公司提出事件報告，同時要求檢討強化女性專區的安全機制。

據了解，這名女乘客昨晚貼文指出，她睡的是新台馬輪男賓止步的女性專區，她躺著滑手機時，餘光中發現少了一隻鞋子，她拉開床簾果然發現不見了一隻。她要去櫃台途中，就有人把那隻鞋子丟到走道上，她說，拿起來一看裡面有疑似「洨」的不明液體。

該女拿著鞋子向櫃台反映，船員也傻眼，女船員向她說沒有監視器很難查，但突有一阿兵哥靠近說「是他射的」，會負責賠償。

船上工作人員要女乘客把鞋子用塑膠袋包起來當證據，改拿人字拖給她穿。女乘客說，第一次遇到這麼離譜的事。

據了解，新台馬輪設計並未比照「台馬之星」採小艙分隔，現有女性專區為一約60席床位的開放式艙房，其中約32床規劃為女性限定使用，啟用至今少有使用女性專區客滿狀況，另設有2間女性專用商務艙。交旅局指出，事件發生後，船方立即將受害乘客帶往貴賓室安撫，並協助報案與後續程序。

陳如嵐表示，全案已進入檢方偵辦階段，今天也已要求新台馬輪航商全港通公司針對事件提出檢討報告，並針對女性專區安全改善、空間規劃進行檢討。

全港通公司表示，已提供該名女性乘客專屬聯絡窗口與報案協助，並致贈免費船票與慰問禮品，對旅客所受驚嚇深表歉意。交旅局強調，將督導航商全面檢討女性專區安全防護，包括出入口監視系統、動線隔離與人員巡查制度，避免類似事件再度發生。

東引指揮部一名阿兵哥昨天休假搭「新台馬輪」返台，涉嫌闖入女性專區偷走一隻女性乘客新鞋子，並在鞋內留有「不明液體」，連江縣交旅局長陳如嵐相當重視，今天上午率隊登船勘查，要求船商檢討強化女性專區的安全機制。圖為新台馬輪內部船艙。記者蔡家蓁／攝影
東引指揮部一名阿兵哥昨天休假搭「新台馬輪」返台，涉嫌闖入女性專區偷走一隻女性乘客新鞋子，並在鞋內留有「不明液體」，連江縣交旅局長陳如嵐相當重視，今天上午率隊登船勘查，要求船商檢討強化女性專區的安全機制。圖為新台馬輪內部船艙。記者蔡家蓁／攝影

