BLACKPINK重返世運主場館開唱 高雄市區旅宿9成滿

韓國女子天團「BLACKPINK」今天下午將抵達高雄，明後天在世運主場館開唱，為迎接天團到來，高雄6大地標景點展現粉紅燈光秀，道口號誌也特別規畫「行人號誌彩蛋」。高市觀光局表示，9月至今稽查近50次，市區住房率逾9成。飯店業者說，今年5月釋出演唱會消息後，飯店官網立即湧入訂單，17至19日3天訂房近客滿。

BLACKPINK今年5月釋出高雄演唱會消息，市區各大飯店開始湧入訂房熱潮。高市觀光局也隨即啟動高強度頻率的聯合稽查機制。

漢來大飯店指出，演唱會公布後訂房非常熱絡，6月底達到9成，以演唱會前後訂房來看，10月17日接近客滿、10月18日客滿、10月19日近客滿。

福華飯店指出，演唱會開放售票後持續有粉絲訂房，整體住房率提升3成左右，目前都接近滿房。另外為了應援大型城市行銷，飯店1樓以紫藤花粉色打卡點著稱的Hovii Cafe推出一系列粉色甜品，歡迎BLINK朝聖演唱會，也能順道品嘗在地美食打卡應援。

高雄港灣旁的承億酒店浪漫應援「LIGHT UP 高雄 IN PINK」，跟市區6大地標同步點亮粉色燈光。此外，24樓無邊際透明泳池酒吧POOL BAR與27樓泰式餐酒館BAR KAO皆一同點亮粉色燈光，並推出主題調酒共襄盛舉。

觀光局長高閔琳說，國際天團宣布來高演唱後，觀光局隨即針對旅館房價展開多次專案稽查，9月至今，已聯合消保官針對重點區域完成近50家次之專案檢查，全力守護高雄城市觀光形象。

