台南議員勘災 赫見校園屋頂光電板設在「學童必經」上方

台南市打造校校有光電板，但近期接連受強颱侵襲，全市有超過50所學校屋頂受影響，部分太陽光電板被強風吹落。議員勘災時赫見屋頂太陽能光電板設在大門川堂上，是學童必經的路線，萬一掉落恐發生危險，要求建立防落的防護網措施，教育局表示，風災過後光電板都修復檢視，會請廠商建立SOP更落實保障安全。

市議員余柷青表示，台南市近期接連受強颱侵襲，尤其丹娜絲颱風重創南台灣，不僅造成多處設施受損，學校受損嚴重，部分太陽光電板被強風吹落，樺加沙颱風來襲當日，她巡視地方時發現，赫然發現有學校屋頂光電板就在學生必經路的路線上，學校雖已將前一次颱風受損或疑慮的光電板進行撤除，但四周卻未加設防護措施，令人憂心。

余柷青指出，強颱與豪雨來襲誰都無法預測，尤其部分光電板設置於學校大門穿堂上方且是斜面設置，若不慎滑落，即使未砸到人，光電板破裂也可能會危及師生安全，呼籲教育局應立即盤點全市校園光電設施，強化加固工程與安全檢查，並設置適當的防護網，避免意外發生。

余祝青說，教育局應建立明確SOP，颱風或災後，學生返校前必須完成光電板檢測。檢測方式可結合廠商技術，例如空拍機檢測等，確保設備無安全隱憂。將定期檢測與臨時檢測納入合約規範，確保長期安全維護，強化防護措施，不僅依靠合格標準與檢測，更要落實安全防護為首要原則。