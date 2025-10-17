局長忙接市長電話未即答覆遭主席嚴斥 陳其邁：不曉得他在議會

高雄市消防局長王志平昨在議會備詢，忙接市長陳其邁電話，未起身答覆，遭議事主席許采蓁罕見動怒嚴斥。對此，陳其邁今天解釋，昨天是因為前往花蓮支援救災的特搜隊，18位隊員、3隻搜救犬，平安返抵高雄，他非常關心整個花蓮的狀況，也希望返回後妥善照顧同仁和搜救犬，「真的不曉得他在議會備詢」。

民進黨議員黃文志昨天詢問消防局長王志平消防人力及勤休制度，王未起身答覆，而是坐在位置上接聽市長陳其邁來電，現場靜默近20秒，議事主席許采蓁當場動怒，嚴斥「搞什麼鬼」。王隨即掛電話致歉，解釋是市長詢問相關事項。

許采蓁事後嚴肅表示，會議進行中竟還接電話，這是對議會的不尊重，「難道不能告訴市長你正在被質詢嗎？」她強調不應再有下次。

下午換國民黨議員李雅芬質詢時，特別開場提醒官員，若質詢中市長來電，應舉手示意，她願意讓官員外出接聽，但強調「質詢中直接接電話真的很沒禮貌」。