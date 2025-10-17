核三廠光電板致墾丁海域成陰陽海？ 台電、墾管處指天候所致

快訊

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
受樺加莎颱風外圍環流帶動之海流影響，大部分泥砂已被帶離近岸，多數海域水體逐漸清澈。圖／墾管處提供
受樺加莎颱風外圍環流帶動之海流影響，大部分泥砂已被帶離近岸，多數海域水體逐漸清澈。圖／墾管處提供

昨日國民黨籍立委陳菁徽PO影片指出，核三廠除疫後設置的光電板，造成泥水從排水溝流入墾丁海域，造成混濁的陰陽海。台電指出，陰陽海混濁現象是颱風及豪雨造成的自然結果，與光電工程無關；墾管處表示，初步研判是7至8月間累積降雨量近2000毫米所致。

陳菁徽影片指出，核三廠除役後鋪滿了光電板，現在只要下大雨附近海域就變得混濁，之前海水能見度是15到20公尺，現在只剩下2公尺。核三廠的排水溝之前非常清澈見底，現在卻變得這麼混濁，致使整個海都變成陰陽海。

對此台電澄清，核三廠區內的「馬鞍山光電計畫」於2023年8月開工，開發面積55.6公頃、設置容量44MW，屬於利用廠內清除銀合歡後的土地推動再生能源。

所有工程均依法辦理水土保持計畫，採取圍阻攔、沉砂池等防護措施，防止泥沙外流。台電強調，該計畫從未延伸至廠區外土地，地方說明會亦完整揭露開發範圍與環境保護作法，相關資訊公開透明。

至於核三廠出水口出現陰陽海及珊瑚白化問題，台電指出，8月21日委託潛水團隊調查，海水濁度及懸浮固體均在標準範圍內，排水口仍可觀察到珊瑚及海龜等生物活躍；陰陽海混濁現象是颱風及豪雨造成的自然結果，與光電工程無關。

墾管處表示，墾丁海域泥砂入海出現陰陽海現象，初步研判主因是7至8月間累積降雨量近2000毫米，加上近期連日豪大雨沖刷坡地，雨水逕流夾帶泥砂入海，並受西南湧浪作用影響，導致南灣及周邊海域水體混濁，類似狀況於恆春半島其他沿岸地區亦有觀察到。

墾管處指出，針對南灣周邊作業可能涉及水土保持問題，已請相關單位加強植生改善，並通報屏東縣政府水土保持主管機關。墾管處9月也多次派員進行潛水調查，10月初最新監測結果顯示，多數海域水體逐漸恢復清澈。未來將持續進行岸際與水下環境監測，掌握海域變化及生態恢復情形。

台電指出，核三廠的光電區均有加強光電場水土保持。圖／台電提供
台電指出，核三廠的光電區均有加強光電場水土保持。圖／台電提供
台電指出，核三廠的光電區均有加強光電場水土保持。圖／台電提供
台電指出，核三廠的光電區均有加強光電場水土保持。圖／台電提供
台電指出，此條為中洲野溪，並非核三廠的排水溝。圖／台電提供
台電指出，此條為中洲野溪，並非核三廠的排水溝。圖／台電提供

