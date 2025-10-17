家裡來了不速之客…穿山甲藏汽車底 屏東保育人員急救援
屏東縣枋寮鄉一戶民宅日前來了「不速之客」，竟是一隻穿山甲躲到汽車的底盤。民眾報案後，警方到場發現穿山甲藏在後輪與底盤的夾縫間，連忙通報縣府農業處動物保護及保育科人員到場，經一番波折後，才順利將穿山甲救出野放。
日前枋寮警分局建興派出所接獲民眾報案，表示家中車庫汽車底盤疑似有穿山甲躲在裡面，警員鄭貽尹及柳延融獲報後到場，檢查後通報屏東縣政府農業處動保科人員到場救援。
不過穿山甲疑受到驚嚇，蜷縮躲入縫隙深處。動保人員評估後，將車輛移往修車廠架高頂起，才順利將穿山甲救出。所幸穿山甲毫髮無傷，由動保人員帶回妥善安置，並擇期野放，使其重返自然棲地。
枋寮警分局長盧恒隆呼籲，穿山甲為台灣珍稀的一級保育動物，民眾如發現其蹤跡，應立即通知警方或林業單位，切勿自行飼養或買賣。
