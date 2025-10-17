澎湖風櫃國小永續釣魚日 用釣線牽起愛海行動力
澎湖風櫃國小舉辦「永續釣魚日」活動，師生從課本走進真實世界，人手一竿進行海釣，讓小朋友以釣線牽起愛海行動力，在親海體驗中落實海洋永續的思維。
澎湖風櫃國小「永續釣魚日」活動，昨天在澎湖科技大學海洋遊憩系副教授黃妍榛帶領的「夢幻釣魚團隊」與寶雅企業協助下，前往風櫃東漁港舉行一場別開生面的海邊釣魚課，讓海洋教育從課本走入真實場域。
「夢幻釣魚團隊」在活動中親自教導小朋友如何持竿、拋線，以及感受魚群咬餌瞬間的技巧。小朋友們臉上都洋溢著專注與驚喜，當魚兒上鉤時更是欣喜若狂。團隊成員也教導孩子辨識魚種、了解哪些應該放流，讓他們了解對海洋的回饋與守護。
澎湖風櫃國小校長林妍伶表示，這是學校首度推出的「永續釣魚日」海洋教育活動，感謝澎科大專業團隊與寶雅企業的協力，讓這場活動不只是「釣魚」，更是一場寓教於樂的永續行動。「原來愛海洋，可以從一根釣線開始」，透過體驗真正落實海洋永續理念。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言