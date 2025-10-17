澎湖風櫃國小永續釣魚日 用釣線牽起愛海行動力

澎湖風櫃國小舉辦「永續釣魚日」活動，師生從課本走進真實世界，人手一竿進行海釣，讓小朋友以釣線牽起愛海行動力，在親海體驗中落實海洋永續的思維。

澎湖風櫃國小「永續釣魚日」活動，昨天在澎湖科技大學海洋遊憩系副教授黃妍榛帶領的「夢幻釣魚團隊」與寶雅企業協助下，前往風櫃東漁港舉行一場別開生面的海邊釣魚課，讓海洋教育從課本走入真實場域。

「夢幻釣魚團隊」在活動中親自教導小朋友如何持竿、拋線，以及感受魚群咬餌瞬間的技巧。小朋友們臉上都洋溢著專注與驚喜，當魚兒上鉤時更是欣喜若狂。團隊成員也教導孩子辨識魚種、了解哪些應該放流，讓他們了解對海洋的回饋與守護。

澎湖風櫃國小校長林妍伶表示，這是學校首度推出的「永續釣魚日」海洋教育活動，感謝澎科大專業團隊與寶雅企業的協力，讓這場活動不只是「釣魚」，更是一場寓教於樂的永續行動。「原來愛海洋，可以從一根釣線開始」，透過體驗真正落實海洋永續理念。