高市府公布「BLINK應援懶人包」 預告行人號誌將變身

韓團BLACKPINK明天起開唱兩天，預期將有10萬歌迷齊聚高雄。高市府經發局今天公布「BLINK應援懶人包」，此次再度發送50元「商圈夜市優惠券」、百貨公司、餐廳聯手推出優惠，另外中央公園商圈今晚舉辦「K-POP RANDOM DANCE隨播即跳舞蹈大賽」，多處道路號誌也會推出「行人號誌彩蛋」，準備帶給海內外歌迷難忘的演唱會之旅。

為歡迎全球BLINK到訪，高雄6大地標與各景點紛響應「LIGHT UP高雄IN PINK」點燈活動，市長陳其邁也將臉書頭貼P上粉紅色頭髮，帶動一波粉紅色浪潮。

經發局指出，面額50元的「商圈夜市優惠券」可在左營、美麗島、巨蛋、高雄車站、三多商圈和鹽埕埔等6處捷運站憑票根兌換，歌迷能在高雄40多處商圈夜市和超過400家特色店家消費折抵。在地20家韓食餐廳加碼推出「韓味美食 JUMP吃最優惠」系列憑券折扣。

「前夜祭」派對活動今晚6時30分在中央公園商圈登場，經發局與舞蹈教室「Koospark Dance Studio」聯手舉辦隨播即跳舞蹈大賽，長達2小時的Kpop熱門歌曲隨機舞蹈挑戰，現場設置「360度環繞自拍機」免費快拍，知名網紅UG、11和變裝皇后也會現場與歌迷大跳BLACKPINK經典舞蹈。

此外，交通局也配合推出「行人號誌彩蛋」，包括世運主場館、新堀江商圈、駁二等景點的行人號誌將變身，以「BE BLINK, BE SAFE」等字樣歡迎粉絲探索高雄。