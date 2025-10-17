快訊

前檢座逼女證人上床、遭廢律師證又涉詐 還自曝名下有3套房

威嚇普亭上談判桌？川普曝通話談戰斧飛彈：送幾千枚給烏克蘭介意嗎？

富人成功背後藏了什麼？投資7種外表資產、不炫名牌

炎亞綸自創甜點梨花酥爆製程違規 高雄衛生局稽查要求限期改善

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
梨花酥是火火選物中秋節熱銷商品。圖／讀者提供
梨花酥是火火選物中秋節熱銷商品。圖／讀者提供

藝人炎亞綸自創甜點品牌「火火選物」中秋節熱銷，主打商品「梨花酥」卻爆出製程疑慮，有民眾投訴工廠在訂單爆量時，糕點出爐後未立即包裝，而是堆放在二樓倉庫走道等非作業區，外包裝製造日期標示不實。衛生局稽查，業者坦承因冷卻空間不足，曾將產品置於非作業區，限期改善，若逾期不改將依法開罰。

高市衛生局表示，本月14日派員至位於三民區的中央工廠稽查，現場僅見麵包製作，產品在作業區冷卻後即送往5家門市，未見糕點生產。不過業者坦言，中秋節期間接單爆量，產能吃緊，才將成品暫時放置於倉庫走道。

另查獲冰箱及風扇髒污、食品添加物未依專人、專櫃、專冊管理，且衛生管理人員尚未完成核備，均屬違規。

衛生局指出，業者相關缺失已開立限期改善通知，若屆期未改善，將依食安法第8條及第44條規定，處6萬元以上罰鍰；而衛管人員未完成核備，將依第11條及第47條，處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

至於外界質疑的有效日期標示不實，稽查時現場僅見散裝麵包，依法可免逐一標示有效日期，後續將持續追蹤監督。

除食安疑慮外，工廠內部員工也爆料，中秋節檔期訂單湧入，產線跟不上，導致大量訂單延遲出貨，引發客訴潮，客服人力疲於奔命。

除食安疑慮，員工爆料外籍移工長時間超時工作，清晨4時至晚間9時連續工時超過17小時，疑涉及違反勞基法。，對此，衛生局表示，勞動權益部分已轉請勞工局依權責調查。

高市衛生局日前到火火選物三民區糕點製作工廠稽查。圖／衛生局提供
高市衛生局日前到火火選物三民區糕點製作工廠稽查。圖／衛生局提供
高市衛生局日前到火火選物三民區糕點製作工廠稽查。圖／衛生局提供
高市衛生局日前到火火選物三民區糕點製作工廠稽查。圖／衛生局提供
高市衛生局日前到火火選物三民區糕點製作工廠稽查。圖／衛生局提供
高市衛生局日前到火火選物三民區糕點製作工廠稽查。圖／衛生局提供

中秋節 食安 炎亞綸

