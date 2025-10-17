聽新聞
屏東發展海洋觀光 海口遊艇碼頭動土

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導

屏東縣車城鄉海口漁港看海美術館已成為恆春著名的藝術展覽及觀光景點，縣府將打造海口漁港遊艇浮動碼頭，昨天舉行第1期動土典禮。縣長周春米期許遊艇港工程成為海洋觀光產業發展的重要一步。

屏東海岸線長172公里，因應近年來國人親水休閒風氣日盛，遊艇登記數及持駕照人數大幅成長，為了發展海洋觀光產業，屏東縣政府於車城鄉海口漁港興建遊艇浮動碼頭，工程總經費5500萬元，昨舉行動土典禮。

海口港遊艇港區第1期11席船位，40呎以下6席、60呎以下5席；第2期16席船位，共可容納27艘遊艇，預計明年5月完工。碼頭除設置船席、水電柱與智慧管理系統外，也導入影像識別、人臉識別及AIS數據，結合智慧支付與能源監測，打造安全、高效、便捷的智慧港區。

周春米表示，海口港發展分為3部曲，看海美術館、海口港沙灘整治工程，及觀光遊艇港建設。未來3項建設串聯，打造兼具觀光與藝術的新景點。

