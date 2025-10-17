高雄七賢大樓6月火警 市府4200萬元補救

造成46人死亡的城中城大火剛滿4周年，讓老舊集合式住宅公安受重視，但今年6月中，鄰近城中城的七賢大樓火警，讓不少人憶起4年前慘劇，該樓消防有多項缺失，若全數改善估要4600萬元，市府最後決定補助4200萬元，將協助七賢大樓更新設備。

七賢大樓與左營果貿大樓、高雄車站旁的站前大樓等集合式住宅都由市府列管，今年6月火警前市府才對七賢大樓做消防安檢，但有多項缺失待改善，此次火警發生在改善期內，火勢未延燒，才沒釀成重大傷亡。

七賢大樓總幹事卜勇勝說，火警後有盤點大樓消防設施，但總經費從原先預估的3800萬元，暴增到逾4600萬元，要完成更新，住戶實在無力負擔，已跟住戶每戶收取一萬元，籌款後加上市府補助，應可完成改善。