聽新聞
0:00 / 0:00
高雄七賢大樓6月火警 市府4200萬元補救
造成46人死亡的城中城大火剛滿4周年，讓老舊集合式住宅公安受重視，但今年6月中，鄰近城中城的七賢大樓火警，讓不少人憶起4年前慘劇，該樓消防有多項缺失，若全數改善估要4600萬元，市府最後決定補助4200萬元，將協助七賢大樓更新設備。
七賢大樓與左營果貿大樓、高雄車站旁的站前大樓等集合式住宅都由市府列管，今年6月火警前市府才對七賢大樓做消防安檢，但有多項缺失待改善，此次火警發生在改善期內，火勢未延燒，才沒釀成重大傷亡。
七賢大樓總幹事卜勇勝說，火警後有盤點大樓消防設施，但總經費從原先預估的3800萬元，暴增到逾4600萬元，要完成更新，住戶實在無力負擔，已跟住戶每戶收取一萬元，籌款後加上市府補助，應可完成改善。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言