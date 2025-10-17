城中城大火4周年！高雄市逾3千舊樓 僅58棟申請消防補助

高雄城中城大火發生滿4周年，目前全市屋齡20年以上大樓3609棟，今年消防局推出消防安全設備修繕補助，最高可補助5萬元，但至今僅58棟申請，消防局長王志平認為是今年首辦補助，且金額不高才導致申請量不多，市議員簡煥宗質詢後，要求消防局加強宣導。

為提升老舊公寓大廈防火避難安全，消防局推出「高雄市老舊公寓大廈公共消防安全設備維護修繕申請補助」，針對公用滅火器（含檢測換藥）、避難方向指示燈、出口標示燈及緊急照明燈汰換可申請補助，每案最高補助5萬元。

高市議會昨進行部門質詢，簡煥宗追問消防局，城中城大火剛滿4年，今年6月10日七賢大樓又發生火災，所幸搶救得宜；經清查全市超過20年以上的大樓有3千多棟，消防局推消防安全設備修繕補助，卻僅58棟申請，完成裝設也只有4棟、比率1.6%，原因何在？

消防局長王志平回應，一般大樓每年都會定期檢修申報，設備會自己維護，今年特別編列250萬元經費，補助3燈1器，盡量協助大樓維護消防設備。今年是第一年辦理補助，有很多宣傳，但可能金額不高，也可能沒得到消息而未申請。

簡煥宗說，老舊大樓管委會較不健全，甚至沒設，以鹽埕區來說有105棟老舊大樓，有些狀況不是那麼好，5萬元補助確實有點少，但不無小補，除多爭取經費補助外，消防局需要跟民政局或工務局加強橫向聯繫。

一名大樓管委會黃姓理事認為，消防設備檢修、更新費用高，5萬元補助並不多，且老舊大樓花費更多，建議提高補助增加申請意願。

不僅簡煥宗關心，市議員李喬如、陳玫娟也針對老舊大樓公安改善、補助提出質詢。李喬如直言，老舊大樓資訊來源不充分，建議消防局跟民政局結合，透過行政系統傳達資訊，讓長者對這項補助更清楚。

另外，消防法規愈趨嚴格，李喬如舉40幾年前完工的鼓山區前鋒西國宅為例，認為該大樓若要改善消防設施，估價約1千萬元，住戶多半是高齡及弱勢族群，貸款的話利息負擔大，希望消防局協助。王志平說，消防局有補助貸款利息，前鋒西國宅經費會全力協助籌措貸款利息。