蘇清泉指核三廠外砍林種光電 台電：皆在廠區

國民黨籍立委蘇清泉指稱，核三廠2023年鋪設光電板，地方說明會中未揭露，廠外山坡良田山林也要蓋。台電則澄清，核三廠光電計畫全位於廠區自有土地內。

蘇清泉今天接受媒體訪問表示，核三廠內在2023年鋪設光電板，台電雖有舉行地方說明會，不過並未揭露，核三廠以外山坡良田山林也要蓋。另外，為種電挖掉山林、植被，大量泥流沖入海中，造成核三出水口珊瑚泥沙覆蓋，珊瑚白化日趨嚴重，呼籲停止錯誤能源政策。

台電核三廠新聞稿回應，針對核三廠光電計畫全數位於廠區自有土地內，未涉及任何廠外山坡地、農地或林地開發，相關報導與事實不符。

此外，核三廠並提出4點說明。包括依法施工，嚴守水土保持；海域混濁屬天候因素，非光電工程所致；善用廠區土地推動能源轉型；持續溝通，兼顧地方與環境。

核三廠表示，廠區內「馬鞍山光電計畫」於2023年8月開工，開發面積55.6公頃、設置容量44MW，屬於利用廠內清除銀合歡後土地推動再生能源。所有工程均依法辦理水土保持計畫，採取圍阻攔、沉砂池等防護措施，防止泥沙外流。該計畫從未延伸至廠區外土地，地方說明會也完整揭露開發範圍與環境保護作法。

關於海水混濁與珊瑚白化，核三廠說明，據8月21日委託潛水團隊調查，海水濁度及懸浮固體均在標準範圍內，「陰陽海」混濁現象是颱風及豪雨所致，與光電工程無關。珊瑚白化則與全球暖化與海水升溫有關。台電自1980年代起即持續改善溫排水系統，包括增設導流堤、引用冷海水以降低出水口溫度。

核三廠提及，馬鞍山光電計畫配合國家能源轉型政策，善用既有國有土地，推動綠能發展。光電與核電屬不同能源形式，不應直接比較發電量。公司將依法推動，並持續與地方政府、民意代表及居民溝通，在兼顧地方發展與環境保護前提下，共同推進綠能建設。