迎BLACKPINK重返高雄 3處行人號誌變「粉」提醒安全

韓國女團BLACKPINK即將重返高雄開唱，高雄掀粉紅浪潮，市長陳其邁今天發布短影音，全市至少有3處行人號誌跟著變「粉」，秀出「BE BLIИK，BE SAFE」字樣迎粉絲。

韓國女子天團BLACKPINK將於18、19日2度站上高雄國家體育場（世運主場館）。高雄市政府為迎接全球粉絲，這週起一連7天晚間，在愛河、大港橋、旅運中心、高雄流行音樂中心、高雄火車站、美麗島捷運站6大景點亮起粉紅色燈光，時間從晚間5時30分至10時30分。

不僅如此，陳其邁今天晚間還在臉書（Facebook）粉專發布一則短影音，影片中行人號誌應景亮出「BE BLIИK，BE SAFE」，更搭配粉紅色背景，看起來相當亮眼。

陳其邁說，「高雄用READY FOR LOVE的熱情迎接每位BLIИK，這座城市要你STAY久一點」，城市裡至少3處行人號誌變身；也提醒民眾來看演唱會，記得在世運、駁二、新堀江悠遊，「JUMP」進不一樣的粉色浪潮。

搭配BLACKPINK演唱會，市府不僅點燈應援，全市商圈夜市、百貨餐飲、夜經濟好店還串聯推出精彩活動優惠，迎接全球粉絲。