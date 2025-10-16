大店長課程屏南開班 恆春青創拚觀光不再單打獨鬥

屏東大店長課程第11年，首次前進屏南地區，開設「屏東大店長基礎營運班」，提供在地創業青年更完整學習機會；有恆春業者表示，盼連結學員資源，拚觀光不再單獨鬥。

屏東大店長課程自民國104年開辦以來，首次前進屏南地區，開設「屏東大店長基礎營運班－屏南班」，今天在恆春文化中心民謠館舉行開訓典禮。

第11期參與學員錢進欣從香港來到恆春定居，在鎮內開餐廳，她表示，開店十幾年間經歷陸客、疫情、出國旅遊風氣興盛等，生意起起落落；她認為旅遊就是要結合衣食住行，互相連結才能有深度旅行，希望在大店長課程中突破瓶頸，不再單打獨鬥，能與學員間彼此連結資源，找出新可能。

第9期學員柚子手作點心創辦人林佑蓉分享，以前上大店長課程，上午8時得準時出現在教室，往往上午5時天還未亮就從家裡出發，屏東大店長屏南班成立，讓更多國境之南創業者受惠，「在這裡沒有同業競爭，只有努力及互相成長的風景」。

縣長周春米到場給予15名學員支持與勉勵，並表示，大店長課程開辦以來，已陪伴315名青年創業者，今年首次在屏南地區開課，為創業青年打破學習距離與提供實務操作機會，除可精進經營管理策略，還有特有學長姐文化，為創業者提供支持陪伴系統，屬於屏東一大驕傲，期許15名學員將屏南視為一個團體，成為彼此力量。

周春米說，恆春半島是觀光必爭之地，透過興建公共建設，包括已動土的車城鄉海口漁港遊艇碼頭、落山風風景特定區，還有被選定國家火箭發射場的滿州鄉九棚村等，由點連成線再到面，創造多元觀光魅力同時，也需要民間商業力量，每位參與課程學員都是在地資源重要支柱。

屏東縣政府勞動暨青年發展處發布新聞稿表示，開訓典禮出席者包含大店長首席講師張勝鄉，以及歷屆學長姐，此次共有15名來自餐飲、環保、旅宿、生態調查等各領域學員熱情參與，攜手展開為期8週學習旅程，點燃南國青年創業新能量。