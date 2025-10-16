快訊

逼公務員交臉書帳號列管 高雄市三民區長「一紙公文」惹議…遭火速拔官

一紙公文要公務員交臉書帳號列管惹議 陳其邁火速拔除三民區長職位

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
近日有公務員接獲公文，被要求線上填寫臉書帳號，以作為是否追蹤及指定貼文按讚之查核依據。圖／取自白喬茵臉書
國民黨高市議員白喬茵今天揭露，近日有公所發文要求有臉書帳號的員工必須交出來列冊管理，將不定時查核有無在市府的文章按讚、留言、分享，她質疑此舉是非法強制蒐集公務員隱私，並當私人網軍。

市府回應，三民區區長（許淑媛）指示蒐集同仁臉書增加觸擊率，個人行為涉及侵犯隱私，非常不應該，民政局即刻將她調整為非主管職務。

高市議員白喬茵今午在臉書發文說，服務處收到投訴，有公所要求每名員工的臉書帳號必須交出來列冊管理，如果沒有臉書帳號，秘書室資訊人員會協助創設一組，長官會不定時查核這些帳號有沒有對市府的文章按讚、留言、分享。

公文指出，社群互動率愈高、愈多人互動，業務宣導內容會被更多看見，「為增加本所臉書觸及率，請各課室同仁協助於10月20日前線上填寫臉書帳號，以作為不定期查核是否完成追蹤及指定貼文有確實按讚之依據。」

白喬茵說，不管公務員政治傾向如何，當陳其邁說柯志恩烏龍爆料並做圖卡鋪天蓋地灑出去的時候，如果公務員沒有協助按讚當網路禁衛軍，考績是不是會連帶受影響呢？

「看到公文的時候我真的驚呆了」白喬茵說，這種非法強制蒐集公務員隱私並把他們當私人網軍的做法，不知道哪來的邁式歪風。

高雄市府發言人項賓和表示，市府各項政策說明，皆透過新聞局或各單位網站說明澄清，這也是市府運作基本原則。三民區區長指示蒐集同仁臉書，欲增加區公所社群的觸及率，個人行為涉及侵犯隱私，非常不應該。對於區長業務處置不當，民政局即刻調離區長職務，調整為非主管職務。也將針對執行職務疏失核議相關行政責任。

項賓和表示，經民政局調查，此案為三民區單一個案，其他行政區無此情形，民政局沒有也不會下此命令。他強調，市政府不會透過更不會要求市府員工，以私人臉書協助政策貼文或分享，市長陳其邁也三令五申，一切行政作為都要依法行政，嚴守行政中立。

三民區長許淑媛遭市府拔官，三民區官網已經撤下她的照片。圖／取自前金區公所官網
