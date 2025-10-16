快訊

逼公務員交臉書帳號列管 高雄市三民區長「一紙公文」惹議…遭火速拔官

屏東楓港溪河床乾季種西瓜施肥 居民怨雞糞異味重

中央社／ 屏東縣16日電

屏東獅子鄉新路社區常年反映，附近楓港溪河床每年乾季種植西瓜，雞糞施肥異味重，今年又因瓜農新闢道路進入河床，引發居民疑慮；縣府表示，若業者污染可撤銷許可。

屏東縣楓港溪河床乾季種植西瓜，行之有年，鄰近排灣族部落新路社區居民常年反映，雞糞肥異味重且引來蒼蠅；今天上午瓜農機具從台9線鄰近新路社區路段，進入河床整地，疑經私有地引發居民疑慮。部落行政區域橫跨2村，丹路村長高基銘、楓林村長宋銘德、新路部落會議主席白潔清等人皆到場了解情況。

瓜農現場與族人溝通表示，有取得縣府河床種植許可，已在此地合法種植數十年；對於今年不走以往那條路進入河床，瓜農僅說，「說來話長、不好說」，現在沒有其他道路選擇。

高基銘說，沒路走不是部落的問題，不與部落討論即開發，造成族人恐慌；他也指出，在河床種植西瓜，招引蒼蠅產生衛生問題，灑農藥會傷害土壤，且每年改變河道，製造環境污染又破壞生態；種西瓜的沒一個是族人，留下傷害比回饋大，希望生態回復自然，還給部落宜居環境。

白潔清說，過去曾透過各種管道反映族人不希望河床種西瓜，但聲音一直沒被聽到；雞糞臭味每晚飄往部落，就算不能禁止瓜農種植，至少改善異味問題。

屏東縣政府水利處表示，瓜農行經路段為公有地，也已核准河床種植西瓜，不過依縣府規定，業者須使用發酵過肥料，若使用未發酵肥料造成環境污染，縣府可撤銷申請許可；此外，此地不是只能用於種西瓜，居民若想規劃利用，也可提計畫申請。

西瓜 屏東縣政府

延伸閱讀

屏東蜂女孩光復鏟土被感動 萬包蜂蜜隨身包甜送災區

原來是他們捐的！高屏大橋「精神堡壘」地標 見證屏東由農轉商

屏東好物首次進軍遠東SOGO忠孝館 推出屏東物產展

劉品言孕期掉進情緒黑洞 西瓜弄髒衣服也能哭

相關新聞

一紙公文要公務員交臉書帳號列管惹議 陳其邁火速拔除三民區長職位

國民黨高市議員白喬茵今天揭露，近日有公所發文要求有臉書帳號的員工必須交出來列冊管理，將不定時查核有無在市府的文章按讚、留...

金門消防志工勇奪3項全國獎 志工英雄守護離島安全

金門縣義消總隊金城防火宣導隊副分隊長陳錦秀、第四大隊助理幹事李銘欽，以及羅伊頓托嬰中心主任江嘉祐，三位傑出人員

高市青年局攜手全聯 推有薪實習接軌就業

高雄市政府青年局與全聯實業股份有限公司今天簽署合作備忘錄，將攜手推動有薪實習、職場培訓與就業輔導，協助青年從學校階段銜接...

忙接陳其邁電話未理會議員質詢 高市消防局長遭議事主席批「搞什麼鬼」

民進黨高市議員黃文志今天上午質詢消防局業務，要求局長王志平答詢時，王坐著與市長陳其邁通電話，現場一片靜默與尷尬，等待約2...

屏東車城看海美術館新景點 縣府加碼蓋遊艇碼頭發展觀光

屏東縣車城鄉海口漁港看海美術館旁，縣府將打造海口漁港遊艇浮動碼頭，工程今天舉行第1期動土典禮。看海美術館現已成為恆春半島...

關嘉荣回歸接掌地政局 副縣長李文良勉：帶領團隊開創新局

金門縣地政局今天舉行原新任局長布達交接典禮，由副縣長李文良主持布達，他肯定卸任局長魏志成過往的付出，也讚賞新任局長關嘉荣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。