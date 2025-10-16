屏東楓港溪河床乾季種西瓜施肥 居民怨雞糞異味重

屏東獅子鄉新路社區常年反映，附近楓港溪河床每年乾季種植西瓜，雞糞施肥異味重，今年又因瓜農新闢道路進入河床，引發居民疑慮；縣府表示，若業者污染可撤銷許可。

屏東縣楓港溪河床乾季種植西瓜，行之有年，鄰近排灣族部落新路社區居民常年反映，雞糞肥異味重且引來蒼蠅；今天上午瓜農機具從台9線鄰近新路社區路段，進入河床整地，疑經私有地引發居民疑慮。部落行政區域橫跨2村，丹路村長高基銘、楓林村長宋銘德、新路部落會議主席白潔清等人皆到場了解情況。

瓜農現場與族人溝通表示，有取得縣府河床種植許可，已在此地合法種植數十年；對於今年不走以往那條路進入河床，瓜農僅說，「說來話長、不好說」，現在沒有其他道路選擇。

高基銘說，沒路走不是部落的問題，不與部落討論即開發，造成族人恐慌；他也指出，在河床種植西瓜，招引蒼蠅產生衛生問題，灑農藥會傷害土壤，且每年改變河道，製造環境污染又破壞生態；種西瓜的沒一個是族人，留下傷害比回饋大，希望生態回復自然，還給部落宜居環境。

白潔清說，過去曾透過各種管道反映族人不希望河床種西瓜，但聲音一直沒被聽到；雞糞臭味每晚飄往部落，就算不能禁止瓜農種植，至少改善異味問題。

屏東縣政府水利處表示，瓜農行經路段為公有地，也已核准河床種植西瓜，不過依縣府規定，業者須使用發酵過肥料，若使用未發酵肥料造成環境污染，縣府可撤銷申請許可；此外，此地不是只能用於種西瓜，居民若想規劃利用，也可提計畫申請。