快訊

林佳龍遭爆挪預算 還要官員加班幫寫書？外交部出聲了

柯文哲被關1年怪怪的 陳佩琪曝柯遭詐騙：要一段時間才恢復正常人思維

金門消防志工勇奪3項全國獎 志工英雄守護離島安全

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣義消總隊金城防火宣導隊副分隊長陳錦秀（右三）、第四大隊助理幹事李銘欽（右一），以及羅伊頓托嬰中心主任江嘉祐（右二），3人從全國候選人中脫穎而出，榮獲消防署最高榮譽。消防局局長呂英華（左三）今天親自接見恭賀3位獲獎者，感謝他們以專業與熱忱守護家園安全，讓金門成為全國志工典範。圖／民眾提供
金門縣義消總隊金城防火宣導隊副分隊長陳錦秀（右三）、第四大隊助理幹事李銘欽（右一），以及羅伊頓托嬰中心主任江嘉祐（右二），3人從全國候選人中脫穎而出，榮獲消防署最高榮譽。消防局局長呂英華（左三）今天親自接見恭賀3位獲獎者，感謝他們以專業與熱忱守護家園安全，讓金門成為全國志工典範。圖／民眾提供

金門縣義消總隊金城防火宣導隊副分隊長陳錦秀、第四大隊助理幹事李銘欽，以及羅伊頓托嬰中心主任江嘉祐，三位傑出人員從全國候選人中脫穎而出，分別榮獲內政部消防署「114年度全國防火宣導志工菁英」、「全國救護志工菁英」及「114年優良防火管理人」等最高榮譽。消防局長呂英華今天親自接見恭賀3位獲獎者，感謝他們以專業與熱忱守護家園安全，讓金門成為全國志工典範。

榮獲「防火宣導志工菁英」的陳錦秀副分隊長，自民國88年加入婦女防火宣導隊以來，堅守崗位逾20年。她深入社區、校園與家庭，以生活化案例傳遞防火知識，讓防災教育走入人心。她更積極招募新血、傳承經驗，被譽為「防宣大姐」，是金門防火志工最堅定的精神支柱。

「全國救護志工菁英」得主李銘欽來自古寧頭，退役空軍後投身鳳凰志工行列十餘年，曾多次參與緊急醫療勤務的他，隨時待命、全力搶救生命。尤其今年4月與消防人員合作成功救回一名OHCA患者，成為消防救護佳話。他以實際行動詮釋「退伍不褪志、救護不停歇」，是金門救護團隊的中流砥柱。

榮獲「優良防火管理人」的江嘉祐則是金門首位獲此殊榮者，身為羅伊頓托嬰中心主任的他，不僅落實消防設備檢查與避難演練，更創新將防火教育融入托育課程，設計「小小消防員」體驗與繪本導讀活動，讓幼兒從小培養防災意識，為社區安全扎下根基。

呂英華今天下午親自頒獎恭賀，副局長陳國瑋、秘書陳叁奇、義消總隊副大隊長吳淑鴛等人也陪同出席，對消防局基層志工的無私奉獻表達誠摯敬意，並對場所防火管理人給予高度肯定。

呂英華表示，防火宣導、緊急救護與防火管理是消防體系的三大支柱，唯有社區志工與防火管理人共同參與，才能築起堅韌的防災安全網。他強調，事前預防勝於事後搶救，防災意識的普及是守護島嶼最強的盾牌。並呼籲更多民眾加入志工行列，讓金門因奉獻與善意而更加美好。

金門 全國救護志工菁英

延伸閱讀

高雄城中城大火滿4年 僅58棟老舊大樓申請消防設備修繕補助

全運會倒數！金門代表隊整裝待發 目標拚出歷年最佳成績

金門女打遊戲誤信代儲遭詐1.3萬 警方及時勸阻保住血汗錢

「老兵召集令×金門找金喜」開跑　打卡集金幣戰地新體驗

相關新聞

忙接陳其邁電話未理會議員質詢 高市消防局長遭議事主席批「搞什麼鬼」

民進黨高市議員黃文志今天上午質詢消防局業務，要求局長王志平答詢時，王坐著與市長陳其邁通電話，現場一片靜默與尷尬，等待約2...

關嘉荣回歸接掌地政局 副縣長李文良勉：帶領團隊開創新局

金門縣地政局今天舉行原新任局長布達交接典禮，由副縣長李文良主持布達，他肯定卸任局長魏志成過往的付出，也讚賞新任局長關嘉荣...

金門消防志工勇奪3項全國獎 志工英雄守護離島安全

金門縣義消總隊金城防火宣導隊副分隊長陳錦秀、第四大隊助理幹事李銘欽，以及羅伊頓托嬰中心主任江嘉祐，三位傑出人員

高市青年局攜手全聯 推有薪實習接軌就業

高雄市政府青年局與全聯實業股份有限公司今天簽署合作備忘錄，將攜手推動有薪實習、職場培訓與就業輔導，協助青年從學校階段銜接...

屏東車城看海美術館新景點 縣府加碼蓋遊艇碼頭發展觀光

屏東縣車城鄉海口漁港看海美術館旁，縣府將打造海口漁港遊艇浮動碼頭，工程今天舉行第1期動土典禮。看海美術館現已成為恆春半島...

歐洲經貿辦事處長拜會澎湖縣長陳光復 促進雙邊交流

歐洲經貿辦事處長谷力哲今天偕同副處長路卡斯拜會澎湖縣長陳光復，雙方就台歐經貿合作推動，以及澎湖在永續發展、文化觀光、綠色...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。