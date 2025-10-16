金門消防志工勇奪3項全國獎 志工英雄守護離島安全

金門縣義消總隊金城防火宣導隊副分隊長陳錦秀、第四大隊助理幹事李銘欽，以及羅伊頓托嬰中心主任江嘉祐，三位傑出人員從全國候選人中脫穎而出，分別榮獲內政部消防署「114年度全國防火宣導志工菁英」、「全國救護志工菁英」及「114年優良防火管理人」等最高榮譽。消防局長呂英華今天親自接見恭賀3位獲獎者，感謝他們以專業與熱忱守護家園安全，讓金門成為全國志工典範。

榮獲「防火宣導志工菁英」的陳錦秀副分隊長，自民國88年加入婦女防火宣導隊以來，堅守崗位逾20年。她深入社區、校園與家庭，以生活化案例傳遞防火知識，讓防災教育走入人心。她更積極招募新血、傳承經驗，被譽為「防宣大姐」，是金門防火志工最堅定的精神支柱。

「全國救護志工菁英」得主李銘欽來自古寧頭，退役空軍後投身鳳凰志工行列十餘年，曾多次參與緊急醫療勤務的他，隨時待命、全力搶救生命。尤其今年4月與消防人員合作成功救回一名OHCA患者，成為消防救護佳話。他以實際行動詮釋「退伍不褪志、救護不停歇」，是金門救護團隊的中流砥柱。

榮獲「優良防火管理人」的江嘉祐則是金門首位獲此殊榮者，身為羅伊頓托嬰中心主任的他，不僅落實消防設備檢查與避難演練，更創新將防火教育融入托育課程，設計「小小消防員」體驗與繪本導讀活動，讓幼兒從小培養防災意識，為社區安全扎下根基。

呂英華今天下午親自頒獎恭賀，副局長陳國瑋、秘書陳叁奇、義消總隊副大隊長吳淑鴛等人也陪同出席，對消防局基層志工的無私奉獻表達誠摯敬意，並對場所防火管理人給予高度肯定。

呂英華表示，防火宣導、緊急救護與防火管理是消防體系的三大支柱，唯有社區志工與防火管理人共同參與，才能築起堅韌的防災安全網。他強調，事前預防勝於事後搶救，防災意識的普及是守護島嶼最強的盾牌。並呼籲更多民眾加入志工行列，讓金門因奉獻與善意而更加美好。