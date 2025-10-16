高市青年局攜手全聯 推有薪實習接軌就業

高雄市政府青年局與全聯實業股份有限公司今天簽署合作備忘錄，將攜手推動有薪實習、職場培訓與就業輔導，協助青年從學校階段銜接產業現場，提升職場適應力與專業技能。

青年局長林楷軒今天致詞表示，全聯是零售通路領導品牌，近年大力發展電商與數位轉型，此次也參與「大港青年實習媒合計畫」，提供行銷、門市、物流、商品企劃等多元職能訓練機會，讓青年依興趣探索職涯方向、累積實務經驗。

林楷軒說，全聯也同步強化「青年儲備幹部培訓機制」，讓具潛力的青年進一步參與養成計畫，由資深主管擔任導師，協助青年在實務中培養領導力與決策力，逐步培育新世代的零售產業人才。

青年局表示，林楷軒與全聯高屏處長邱立宗簽署「促進青年就業與人才培育」合作備忘錄，雙方將共同推動青年職涯發展與就業媒合，建立產官協作的長期合作平台。

邱立宗指出，全聯在全台擁有超過1200家分店，涵蓋超市、線上購物、生鮮處理中心及冷鏈物流系統等多元業態，企業發展核心首重人才培育；此次合作，除讓青年近距離了解企業文化，也將透過實務歷練，培養服務熱忱與管理能力，強化青年在零售產業的職場競爭力，為高雄青年開創更多就業契機。