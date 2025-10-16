快訊

林佳龍遭爆挪預算 還要官員加班幫寫書？外交部出聲了

柯文哲被關1年怪怪的 陳佩琪曝柯遭詐騙：要一段時間才恢復正常人思維

高市青年局攜手全聯 推有薪實習接軌就業

中央社／ 高雄16日電
高雄市政府青年局與全聯實業股份有限公司16日簽署合作備忘錄，雙方將共同推動青年職涯發展與就業媒合，建立產官協作的長期合作平台。圖左3為青年局長林楷軒，右3為全聯高屏處長邱立宗。（高雄市青年局提供）中央社
高雄市政府青年局與全聯實業股份有限公司16日簽署合作備忘錄，雙方將共同推動青年職涯發展與就業媒合，建立產官協作的長期合作平台。圖左3為青年局長林楷軒，右3為全聯高屏處長邱立宗。（高雄市青年局提供）中央社

高雄市政府青年局與全聯實業股份有限公司今天簽署合作備忘錄，將攜手推動有薪實習、職場培訓與就業輔導，協助青年從學校階段銜接產業現場，提升職場適應力與專業技能。

青年局長林楷軒今天致詞表示，全聯是零售通路領導品牌，近年大力發展電商與數位轉型，此次也參與「大港青年實習媒合計畫」，提供行銷、門市、物流、商品企劃等多元職能訓練機會，讓青年依興趣探索職涯方向、累積實務經驗。

林楷軒說，全聯也同步強化「青年儲備幹部培訓機制」，讓具潛力的青年進一步參與養成計畫，由資深主管擔任導師，協助青年在實務中培養領導力與決策力，逐步培育新世代的零售產業人才。

青年局表示，林楷軒與全聯高屏處長邱立宗簽署「促進青年就業與人才培育」合作備忘錄，雙方將共同推動青年職涯發展與就業媒合，建立產官協作的長期合作平台。

邱立宗指出，全聯在全台擁有超過1200家分店，涵蓋超市、線上購物、生鮮處理中心及冷鏈物流系統等多元業態，企業發展核心首重人才培育；此次合作，除讓青年近距離了解企業文化，也將透過實務歷練，培養服務熱忱與管理能力，強化青年在零售產業的職場競爭力，為高雄青年開創更多就業契機。

青年 職場 職涯發展

延伸閱讀

忙接陳其邁電話未理會議員質詢 高市消防局長遭議事主席批「搞什麼鬼」

主婦瘋搶！全聯 Miffy 萌兔鍋具換購開跑 11款可愛爆棚「太難選」

高市當選日相機率升高 與維新會代表會面 組成新執政聯盟有譜

陽信銀2025年前三季每股稅前賺1.295元

相關新聞

忙接陳其邁電話未理會議員質詢 高市消防局長遭議事主席批「搞什麼鬼」

民進黨高市議員黃文志今天上午質詢消防局業務，要求局長王志平答詢時，王坐著與市長陳其邁通電話，現場一片靜默與尷尬，等待約2...

關嘉荣回歸接掌地政局 副縣長李文良勉：帶領團隊開創新局

金門縣地政局今天舉行原新任局長布達交接典禮，由副縣長李文良主持布達，他肯定卸任局長魏志成過往的付出，也讚賞新任局長關嘉荣...

金門消防志工勇奪3項全國獎 志工英雄守護離島安全

金門縣義消總隊金城防火宣導隊副分隊長陳錦秀、第四大隊助理幹事李銘欽，以及羅伊頓托嬰中心主任江嘉祐，三位傑出人員

高市青年局攜手全聯 推有薪實習接軌就業

高雄市政府青年局與全聯實業股份有限公司今天簽署合作備忘錄，將攜手推動有薪實習、職場培訓與就業輔導，協助青年從學校階段銜接...

屏東車城看海美術館新景點 縣府加碼蓋遊艇碼頭發展觀光

屏東縣車城鄉海口漁港看海美術館旁，縣府將打造海口漁港遊艇浮動碼頭，工程今天舉行第1期動土典禮。看海美術館現已成為恆春半島...

歐洲經貿辦事處長拜會澎湖縣長陳光復 促進雙邊交流

歐洲經貿辦事處長谷力哲今天偕同副處長路卡斯拜會澎湖縣長陳光復，雙方就台歐經貿合作推動，以及澎湖在永續發展、文化觀光、綠色...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。