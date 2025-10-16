忙接陳其邁電話未理會議員質詢 高市消防局長遭議事主席批「搞什麼鬼」

民進黨高市議員黃文志今天上午質詢消防局業務，要求局長王志平答詢時，王坐著與市長陳其邁通電話，現場一片靜默與尷尬，等待約20秒後，議事主席許采蓁當場動怒，嚴詞喝斥「搞什麼鬼」。王志平隨即掛電話並致歉。

高市議會今天進行警消衛環部門業務質詢，議員黃文志針對消防員的勤休制度及人力問題提出質詢，質問消防局長王志平，如何在高工時常態化下補足人力，以及補休若未在一定時效內沒休完是否會歸零。

黃文志點名局長回答後，王志平沒有起身答詢，而且坐在位置上講電話，此時議事主席許采蓁先喊一聲「局長」提醒當事人。黃文志幫忙緩頰說「局長在講電話」。

由於王志平遲未起身回應，主席許采蓁裁示質詢時間暫停。全場等待約20秒之後，許采蓁忍不住出聲提醒「ㄟ局長，我們現在正在開會，搞什麼鬼」，王志平回說「市長在詢問相關事項，抱歉」。

事後許采蓁神情嚴肅表示，在會議期間他（陳其邁）不知道嗎？在議會開會時講電話，是不尊重議會，難道不能跟他講你正在被質詢嗎？質詢還接電話，這正確嗎？請不要再有下次。

今天下午換議員李雅芬質詢，開場時她先提醒在場官員說，若質詢期間市長來電的話，請舉個手讓她知道，「我會讓你去外面講沒關係，或許市長有重要的事情，不過這樣真的沒禮貌」。