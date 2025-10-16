屏東車城看海美術館新景點 縣府加碼蓋遊艇碼頭發展觀光

屏東縣車城鄉海口漁港看海美術館旁，縣府將打造海口漁港遊艇浮動碼頭，工程今天舉行第1期動土典禮。看海美術館現已成為恆春半島著名的藝術展覽及觀光景點，縣長周春米表示，海口漁港遊艇港工程將是海洋觀光產業發展的重要一步。

屏東海岸線長172公里，因應近年來國人親水休閒風氣日盛，遊艇登記數及持駕照人數大幅成長，為了發展海洋觀光產業，屏東縣政府於車城鄉海口漁港興建遊艇浮動碼頭，工程總經費5500萬元，今天舉行動土典禮。

海口港遊艇港區第一期11席船位，40呎以下6席、60呎以下5席；第二期16席船位，共可容納27艘遊艇，預計於明年5月完工。遊艇浮動碼頭除設置船席、水電柱與智慧管理系統外，也導入影像識別、人臉識別及AIS數據，結合智能支付與能源監測系統，打造安全、高效、便捷的智慧港區。