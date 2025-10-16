快訊

中職／球員還是網紅？林益全想回職棒舞台 先回歸本業初心吧

輝達進駐T17、T18告吹？新壽今辦動土典禮 李四川：不曉得目的是什麼

再傳警員涉洩密！ 檢調搜索新北2分局小隊長、偵查佐被帶走偵訊

屏東車城看海美術館新景點 縣府加碼蓋遊艇碼頭發展觀光

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣車城鄉海口漁港看海美術館旁，今天舉行海口漁港遊艇浮動碼頭，第1期動土典禮。記者潘奕言／攝影
屏東縣車城鄉海口漁港看海美術館旁，今天舉行海口漁港遊艇浮動碼頭，第1期動土典禮。記者潘奕言／攝影

屏東縣車城鄉海口漁港看海美術館旁，縣府將打造海口漁港遊艇浮動碼頭，工程今天舉行第1期動土典禮。看海美術館現已成為恆春半島著名的藝術展覽及觀光景點，縣長周春米表示，海口漁港遊艇港工程將是海洋觀光產業發展的重要一步。

屏東海岸線長172公里，因應近年來國人親水休閒風氣日盛，遊艇登記數及持駕照人數大幅成長，為了發展海洋觀光產業，屏東縣政府於車城鄉海口漁港興建遊艇浮動碼頭，工程總經費5500萬元，今天舉行動土典禮。

海口港遊艇港區第一期11席船位，40呎以下6席、60呎以下5席；第二期16席船位，共可容納27艘遊艇，預計於明年5月完工。遊艇浮動碼頭除設置船席、水電柱與智慧管理系統外，也導入影像識別、人臉識別及AIS數據，結合智能支付與能源監測系統，打造安全、高效、便捷的智慧港區。

周春米表示，海口港發展分為三部曲，第一是已成在地品牌的「看海美術館」，第二為「海口港沙灘整治工程」，第三則是「觀光遊艇港建設」。看海美術館原為老舊候船室，經縣府活化改造，搖身成為結合海景與藝術的特色美術館，吸引許多遊客造訪，未來三項建設串聯，打造兼具觀光與藝術的新景點。

屏東縣車城鄉海口漁港看海美術館旁，海口漁港遊艇浮動碼頭動土。記者潘奕言／攝影
屏東縣車城鄉海口漁港看海美術館旁，海口漁港遊艇浮動碼頭動土。記者潘奕言／攝影
海口漁港遊艇浮動碼頭示意圖。圖／縣府提供
海口漁港遊艇浮動碼頭示意圖。圖／縣府提供
海口漁港遊艇浮動碼頭示意圖。圖／縣府提供
海口漁港遊艇浮動碼頭示意圖。圖／縣府提供

遊艇 屏東縣政府 美術館

延伸閱讀

屏東再添海洋觀光亮點 海口港遊艇碼頭115年完工

屏東蜂女孩光復鏟土被感動 萬包蜂蜜隨身包甜送災區

屏東長照處出版無圍籬共融日照實作筆記 打造友善高齡新典範

原來是他們捐的！高屏大橋「精神堡壘」地標 見證屏東由農轉商

相關新聞

忙接陳其邁電話未理會議員質詢 高市消防局長遭議事主席批「搞什麼鬼」

民進黨高市議員黃文志今天上午質詢消防局業務，要求局長王志平答詢時，王坐著與市長陳其邁通電話，現場一片靜默與尷尬，等待約2...

影／大峽谷、柏油山爭議未休 議員又爆大寮「爐碴山」堆置15年未清

高雄不僅有美濃大峽谷、大坪頂柏油山，大寮還有「爐碴山」。議員王耀裕指出，地勇公司在農地及兩工業區堆置廢爐碴15年，堆置這...

立委陳菁徽批光電板混濁墾丁海域 縣府：多次檢查無違規

國民黨籍立委陳菁徽今日在臉書PO影片指出，核三廠除役後舖滿了光電板，現在只要下大雨附近海域就會變得混濁，而光電板面積還會...

屏東車城看海美術館新景點 縣府加碼蓋遊艇碼頭發展觀光

屏東縣車城鄉海口漁港看海美術館旁，縣府將打造海口漁港遊艇浮動碼頭，工程今天舉行第1期動土典禮。看海美術館現已成為恆春半島...

關嘉荣回歸接掌地政局 副縣長李文良勉：帶領團隊開創新局

金門縣地政局今天舉行原新任局長布達交接典禮，由副縣長李文良主持布達，他肯定卸任局長魏志成過往的付出，也讚賞新任局長關嘉荣...

高雄市6分之1監視器具智慧分析功能 警方：未用人臉辨識

高雄市公共監視器逾2萬支，6分之1具智慧分析功能。議員鍾易仲認為，鏡頭愈來愈多、功能也愈來愈強，市民隱私，影像保存期限及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。