關嘉荣回歸接掌地政局 副縣長李文良勉：帶領團隊開創新局

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣地政局今天舉行原新任局長布達交接典禮，在副縣長李文良（右二）、主計處長王崑龍（左二）共同監交，原任局長魏志成（左一）將印信交接予新任局長關嘉荣（右一）。記者蔡家蓁／攝影
金門縣地政局今天舉行原新任局長布達交接典禮，由副縣長李文良主持布達，他肯定卸任局長魏志成過往的付出，也讚賞新任局長關嘉荣的認真態度，此番「回歸」地政局，期許在他的帶領下，相信地政局能以更開放的思維與專業服務，帶給鄉親全新感受。

金門縣地政局今日舉行新、卸任局長布達交接典禮，由李文良、主計處長王崑龍共同監交。原任局長魏志成將印信交接予新任局長關嘉荣，典禮在莊嚴氣氛中完成，縣府人事處長錢忠直、地政局同仁及多位來賓均到場觀禮。

李文良致詞時，特別感謝魏志成在任內對地政業務的積極推動，他也分享幾個跟魏局長的故事，肯定他無論是民眾反映土地爭議或權益問題，他總能第一時間回應、協助解決，展現勇於承擔、實事求是的態度。他也祝賀魏志成新職調任綜合發展處長，這是縣府幕僚的首要單位，統整縣府的行政事務的統整，相信其在行政統整與幕僚決策上的專業能力，一定可以勝任愉快。

對於新任局長關嘉荣的回任，李文良指出，關局長過往曾任1年10個月的地政局副局長，也歷練過財政處副處長與代理處長等職務，擁有土地與財政雙領域的專業經驗，俗話說「有土斯有財」，地政與財政息息相關，未來在他領導下，相信地政局能以更開放的思維與專業服務，帶給鄉親全新感受。

關嘉荣現年53歲，畢業於逢甲大學都市計畫學系碩士班，歷任金門縣政府地政局副局長等職務，此番「回歸」地政局，縣長陳福海也期許他以更宏觀的角度推動地政業務，協助民眾解決土地問題，讓地政工作更貼近民意、服務更有溫度。

金門縣地政局今天舉行原新任局長布達交接典禮，副縣長李文良在致詞時也分享幾個小故事，肯定原任局長魏志成無論是民眾反映土地爭議或權益問題，他總能第一時間回應、協助解決。記者蔡家蓁／攝影
金門縣地政局今天舉行原新任局長布達交接典禮，副縣長李文良在致詞時也分享幾個小故事，新任任局長關嘉荣宣誓就職。記者蔡家蓁／攝影
金門縣地政局今天舉行原新任局長布達交接典禮，由副縣長李文良（左四）主持布達，會後與會貴賓與地政局員工合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣地政局今天舉行原新任局長布達交接典禮，由副縣長李文良（左四）主持布達後，與原新任局長魏志成（左三）、關嘉荣（右三）等人合影。記者蔡家蓁／攝影
金門 財政

