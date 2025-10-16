歐洲經貿辦事處長拜會澎湖縣長陳光復 促進雙邊交流
歐洲經貿辦事處長谷力哲今天偕同副處長路卡斯拜會澎湖縣長陳光復，雙方就台歐經貿合作推動，以及澎湖在永續發展、文化觀光、綠色能源與青年返鄉等多元議題，進行熱絡交流。
陳光復表示，歐洲經貿辦事處長期致力於推動台灣與歐盟間的友好關係，涵蓋貿易投資、政策合作、文化教育、科研創新等層面，為雙邊共榮發展奠定堅實基礎。會中雙方並互贈紀念品，展現交流情誼。
陳光復指出，澎湖是一座獨特的海洋島嶼，擁有豐富的自然景觀、歷史文化與深厚人文底蘊，非常適合發展永續觀光與國際文化交流。縣府近年積極推動綠能轉型、淨零永續、低碳旅遊等政策，也致力推廣青年返鄉創生與智慧交通建設，持續朝向「永續宜居島嶼」的願景邁進。
陳光復期盼，透過此次交流，能讓歐洲經貿辦事處兩位代表更深入了解澎湖的地理環境、歷史故事與地景文化，進而將澎湖推廣至歐盟國家，讓更多歐洲友人認識這座充滿魅力的海島。
