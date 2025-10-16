立委陳菁徽批光電板混濁墾丁海域 縣府：多次檢查無違規

國民黨籍立委陳菁徽今日在臉書PO影片指出，核三廠除役後舖滿了光電板，現在只要下大雨附近海域就會變得混濁，而光電板面積還會擴大到200公頃。屏東縣水利處表示，曾於9月5日起曾進行多次檢查，結果無違規事項，無異常土砂流入南灣。

陳菁徽指出，她接獲居民陳情，核三廠除役後鋪滿了光電板，現在只要下大雨附近海域就變得混濁，許多業者反映影響自然環境，之前海水能見度是15到20公尺，現在只剩下2公尺，嚴重影響潛水等水上活動的生意。

她說，未來每半年來，光電板的範圍就會愈來愈大，現在是30、50公頃，以後就變成200公頃。她也走到核三廠的排水溝，指出這條溝之前非常清澈見底，現在卻變得這麼混濁。

陳菁徽說，屏東不應該是這樣，山也光電板、海也光電板，整個海都變成陰陽海。環境部長彭啓明應該要來看看，就算是核三廠要蓋光電也應該要環評，不能沒和當地居民溝通就蓋，還繼續擴大。

屏東縣水利處於縣府報告指出，針對「屏東馬鞍山太陽光電水土保持計畫」，9月5日曾辦理施工中檢查，結果無違規事項；9月10日進行墾丁地區南灣部分海域勘查，由紅柴坑漁港至石牛溪河口的沿岸海域，查無混濁情形。

9月12日會同環保局再次進核三廠會勘，檢視主要流經水土保持計畫2條野溪狀況，查證目前光電場域內尚無異常土砂流入南灣，野溪溪況良好，後續將續依法規監督水土保持計畫執行。

另外農業處也調查林保署屏東分署於恆春鎮鵝鑾鼻段1790地號，施作銀合歡移除造林2公頃，造林地平整無明顯沖蝕，且林地整理及新植時間為6月，歷2個多月地被植物已覆蓋地表，難認為是海域混濁肇因。

此外有3處移除銀合歡復育造林處，包括恆春鎮萬里桐段2地號造林19公頃、滿州鄉射麻裡段24 筆土地造林14.1公頃、滿州鄉射麻裡段1517-1地號造林1.4公頃，造林地植生均覆蓋完整，且非位於海域混濁相同流域，與本案都不相關。