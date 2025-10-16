立委陳菁徽批光電板混濁墾丁海域 縣府：多次檢查無違規

快訊

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
國民黨籍立委陳菁徽在臉書PO影片指出，核三廠除役後舖滿了光電板，下大雨附近海域就會變得混濁。圖／翻攝自陳菁徽臉書
國民黨籍立委陳菁徽今日在臉書PO影片指出，核三廠除役後舖滿了光電板，現在只要下大雨附近海域就會變得混濁，而光電板面積還會擴大到200公頃。屏東縣水利處表示，曾於9月5日起曾進行多次檢查，結果無違規事項，無異常土砂流入南灣。

陳菁徽指出，她接獲居民陳情，核三廠除役後鋪滿了光電板，現在只要下大雨附近海域就變得混濁，許多業者反映影響自然環境，之前海水能見度是15到20公尺，現在只剩下2公尺，嚴重影響潛水等水上活動的生意。

她說，未來每半年來，光電板的範圍就會愈來愈大，現在是30、50公頃，以後就變成200公頃。她也走到核三廠的排水溝，指出這條溝之前非常清澈見底，現在卻變得這麼混濁。

陳菁徽說，屏東不應該是這樣，山也光電板、海也光電板，整個海都變成陰陽海。環境部長彭啓明應該要來看看，就算是核三廠要蓋光電也應該要環評，不能沒和當地居民溝通就蓋，還繼續擴大。

屏東縣水利處於縣府報告指出，針對「屏東馬鞍山太陽光電水土保持計畫」，9月5日曾辦理施工中檢查，結果無違規事項；9月10日進行墾丁地區南灣部分海域勘查，由紅柴坑漁港至石牛溪河口的沿岸海域，查無混濁情形。

9月12日會同環保局再次進核三廠會勘，檢視主要流經水土保持計畫2條野溪狀況，查證目前光電場域內尚無異常土砂流入南灣，野溪溪況良好，後續將續依法規監督水土保持計畫執行。

另外農業處也調查林保署屏東分署於恆春鎮鵝鑾鼻段1790地號，施作銀合歡移除造林2公頃，造林地平整無明顯沖蝕，且林地整理及新植時間為6月，歷2個多月地被植物已覆蓋地表，難認為是海域混濁肇因。

此外有3處移除銀合歡復育造林處，包括恆春鎮萬里桐段2地號造林19公頃、滿州鄉射麻裡段24 筆土地造林14.1公頃、滿州鄉射麻裡段1517-1地號造林1.4公頃，造林地植生均覆蓋完整，且非位於海域混濁相同流域，與本案都不相關。

海漁所9月9日參與台電及潛水業者座談會並現地勘查，主要海水混濁情形發生地區為合界至石牛溪出海口區域。後續將委託中山大學張懿研究團隊及海洋生物博物館助理研究員郭兆揚進行陸域及水域生態調查，釐清海水混濁肇因及水質變動造成水下生態影響。

