影／大峽谷、柏油山爭議未休 議員又爆大寮「爐碴山」堆置15年未清

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市大寮區會結一處農地堆置廢爐碴超過15年，地方擔心農地及地下水受汙染。圖／議員王耀裕提供
高雄市大寮區會結一處農地堆置廢爐碴超過15年，地方擔心農地及地下水受汙染。圖／議員王耀裕提供

高雄不僅有美濃大峽谷、大坪頂柏油山，大寮還有「爐碴山」。議員王耀裕指出，地勇公司在農地及兩工業區堆置廢爐碴15年，堆置這麼久處理不完，難保土壤及地下水不受汙染，未免太離譜。環保局說，工業區可堆置爐碴，有關堆置農地部分，過去將爐碴視為「產品」而非廢棄物，無法依廢清法處理，80幾萬公噸還剩1萬公噸，法院已判決要求他們盡速去化。

高市議會今天進行部門質詢，林園大寮區議員王耀裕關注美濃大峽谷後續處理情形，另提及協助中鋼集團中聯公司處理廢爐碴的地勇公司留下的燙手山芋，多年未解決。

王耀裕表示，地勇公司在大寮區會結農地堆置大量廢爐碴，15年來被稱為「爐碴山」，另外大發工業區光華路及裕民街、萬大工業區河堤路也都有堆積如山的廢爐碴，到底有無裁罰？有無命令他們要限期清運？有無移送法辦？

環保局長張瑞渾回應，地勇案是在民國80幾年時承租農地放爐碴，當時依區域計畫法移送，並在2016年判決確定，80幾萬公噸已經在農地去化完成，目前剩1萬公噸左右，陸續去化中。

「放這麼久，長期堆置造成的危害，環保局都沒看見嗎？」王耀裕質疑，依據2013年監察院糾正內容來看，地勇公司堆置的廢爐碴數量超過80萬噸，危及公安、造成各項汙染，共被裁罰51次、517萬餘元，無法有效遏止惡劣行為。他要求環保局引用最高法院判例移送法辦，並勒令停工。

張瑞琿解釋，2017年廢清法修改之前，脫硫渣被視為產品，所以未依廢清法移送；業者原有六處爐碴堆置場，已清除五處，剩餘一處處理中，業者有在處理。另針對議員關心是否造成土壤或水源汙染，環保局會去追蹤地下水情況。

議員王耀裕關注大寮農地「爐碴山」案，批評已經放超過15年還在放，未免太離譜。圖／取自高市議會
議員王耀裕關注大寮農地「爐碴山」案，批評已經放超過15年還在放，未免太離譜。圖／取自高市議會
高雄大發及萬大工業區都有廢爐碴堆置多年，議員要求環保局追蹤土壤或水源有無受汙染。圖／議員王耀裕提供
高雄大發及萬大工業區都有廢爐碴堆置多年，議員要求環保局追蹤土壤或水源有無受汙染。圖／議員王耀裕提供

環保局長 農地 美濃大峽谷

