高雄市6分之1監視器具智慧分析功能 警方：未用人臉辨識

高雄市公共監視器逾2萬支，6分之1具智慧分析功能。議員鍾易仲認為，鏡頭愈來愈多、功能也愈來愈強，市民隱私，影像保存期限及個資安全性令人擔憂。警察局長林炎田表示， 智慧型監視器以辨識車牌為主，沒有運用人臉辨識，畫面保存3個月就會自動覆蓋；明年因應「智慧高雄燈塔計畫」，台積電園區、愛河灣及亞灣等地增設1千支監視器。

高市議會今進行部門質詢，議員鍾易仲針對數量不斷增加的路口監視器及科技執法，希望警方顧安全也要顧及市民人權及隱私。

鍾易仲表示，高雄市多達2萬3千多支監視器、其中4069支是智慧型，等同每6支有1支具備AI智慧型影像分析功能，警方可透過影像比對追查嫌犯動向，民眾過馬路違法也拍得清清楚楚，除辨識違規者車牌外，是否動用人臉辨識，影像保存多久？如何確保資料不被濫用？

警察局長林炎田回應，AI智慧型影像分析著重車牌辨識，沒有人臉辨識，科技執法也是一樣著重車牌，只能用在公眾事務。影帶保存時間只有3個月，資料多可能1個半月、2個月就覆蓋，儲存在警局資料庫，沒有在外承租機房，需要密碼才能調閱資料，有所管制。

鍾易仲追問，明年會增設多少智慧監視器？林炎田說，警局每年固編列4995多萬元新設，6千多萬元維運舊監視器，新設監視器一部分車辨、一部分全景。此外，明年因應智慧燈塔計畫，專案經費預計在台積電園區、世運主場館、愛河灣及亞灣等重點區域設置、汰換1千支，其餘以外地區用原本的經費建置全新數位監視器。

鍾易仲強調，若過度集中同一地區裝置，功能可能重複，希望資源平均分配，且以智慧型車辨系統為主。