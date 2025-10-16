快訊

亦捷客運欠薪「苗栗縣12路線無預警停擺」 公路局：協調中午恢復行駛

新壽T17、T18辦動土典禮 北市曝未申請：若實質開工勒令停工

謝幸恩涉化身政治狗仔 中央社公布懲處：大過2次、時任現任總編輯申誡

阿公阿嬤活力SHOW 澎湖朝陽社區奪最佳創意獎

中央社／ 澎湖縣16日電

澎湖馬公朝陽社區發展協會15日在「2025年長者活躍老化競賽—阿公阿嬤活力SHOW」全國總決賽中，奪得「最佳創意獎」，為澎湖爭光。

澎湖縣衛生局今天發布新聞表示，衛生福利部國民健康署舉辦的「2025年長者活躍老化競賽—阿公阿嬤活力SHOW」全國總決賽，15日在新北市板樹體育館熱鬧登場，馬公朝陽社區發展協會代表澎湖縣參賽，與全國各縣市代表隊同場競技，展現長者的熱情與活力。

馬公朝陽社區發展協會以澎湖自然景觀與人文精神為靈感，融入祖孫間情感互動及對黑糖糕的童年記憶，將天人菊的堅毅、小雲雀的飛舞姿態融入表演中，透過溫柔流暢的動作與懷舊音樂結合，傳遞出「動齡不老、心中有光」的理念與長者對家鄉深厚的情感，如同身歷其境的精彩表現，獲得「最佳創意獎」。

澎湖縣衛生局表示，澎湖縣長期致力於推動高齡友善及在地老化政策，鼓勵銀髮族參與多元活動，活出精采人生，今年由朝陽社區代表澎湖參加全國總決賽，表現亮眼，不僅展現長者活躍老化的最佳典範，也讓全國看見澎湖在地文化的魅力與溫度。

澎湖縣 馬公 衛生局

延伸閱讀

澎湖小小波力士體驗營 幼兒扎根法治與安全教育

澎湖地檢拍賣沒收扣押物 快艇競標激烈逾53萬標出

扶輪社澎湖動土建和平意象公共藝術 預計115年完工

三聯徐少東吸金逃亡 澎湖檢方建請註銷護照續追共犯

相關新聞

BLACKPINK重返高雄 高捷備加班車、行李寄放

韓國女子天團BLACKPINK於18、19日將2度站上高雄國家體育場（世運主場館）開唱，高雄捷運公司將動員逾百名人力和備...

高雄城中城大火滿4年 僅58棟老舊大樓申請消防設備修繕補助

高雄城中城大火發生滿4周年，事後全市列管屋齡20年以上大樓3609棟，今年消防局推出消防安全設備修繕補助，最高可獲得5萬...

高雄市6分之1監視器具智慧分析功能 警方：未用人臉辨識

高雄市公共監視器逾2萬支，6分之1具智慧分析功能。議員鍾易仲認為，鏡頭愈來愈多、功能也愈來愈強，市民隱私，影像保存期限及...

高雄捷運無障礙車位 挨批又少又遠

高雄市路邊身障專用汽車停車位1205格，身障團體表示，平時通勤，大眾運輸周邊身障停車位距離太遠、過少，轉乘不便，停好身障...

高雄復康巴士「強制共乘」 上班被迫遲到

高雄市多年來因小型復康巴士數量不足，也沒有中大型復康巴士，預約不便。且復康巴士乘客不能拒絕共乘，有時因繞道載人，身障者上...

恆春古城西門屢遭撞 最快年底禁四輪車

今年恆春建城150年，恆春古城是全台保存最完整傳統城牆，東、西、南、北門仍在，城牆全長2.2公里，列為國定古蹟，西門因限...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。