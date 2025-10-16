阿公阿嬤活力SHOW 澎湖朝陽社區奪最佳創意獎

澎湖馬公朝陽社區發展協會15日在「2025年長者活躍老化競賽—阿公阿嬤活力SHOW」全國總決賽中，奪得「最佳創意獎」，為澎湖爭光。

澎湖縣衛生局今天發布新聞表示，衛生福利部國民健康署舉辦的「2025年長者活躍老化競賽—阿公阿嬤活力SHOW」全國總決賽，15日在新北市板樹體育館熱鬧登場，馬公朝陽社區發展協會代表澎湖縣參賽，與全國各縣市代表隊同場競技，展現長者的熱情與活力。

馬公朝陽社區發展協會以澎湖自然景觀與人文精神為靈感，融入祖孫間情感互動及對黑糖糕的童年記憶，將天人菊的堅毅、小雲雀的飛舞姿態融入表演中，透過溫柔流暢的動作與懷舊音樂結合，傳遞出「動齡不老、心中有光」的理念與長者對家鄉深厚的情感，如同身歷其境的精彩表現，獲得「最佳創意獎」。

澎湖縣衛生局表示，澎湖縣長期致力於推動高齡友善及在地老化政策，鼓勵銀髮族參與多元活動，活出精采人生，今年由朝陽社區代表澎湖參加全國總決賽，表現亮眼，不僅展現長者活躍老化的最佳典範，也讓全國看見澎湖在地文化的魅力與溫度。