BLACKPINK重返高雄 高捷備加班車、行李寄放

中央社／ 高雄16日電
韓國女團BLACKPINK將高雄開唱，高雄6大地標景點本週每晚點上粉紅色燈光歡慶。圖為高雄火車站。中央社
韓國女團BLACKPINK將高雄開唱，高雄6大地標景點本週每晚點上粉紅色燈光歡慶。圖為高雄火車站。中央社

韓國女子天團BLACKPINK於18、19日將2度站上高雄國家體育場（世運主場館）開唱，高雄捷運公司將動員逾百名人力和備用加班車，並於R16左營站閘門內付費區設置人工行李寄放區。

高捷公司表示，BLACKPINK前次演唱會，創造捷運世運站單日運量3萬8000人次紀錄，預期本週末演唱會依然吸引廣大歌迷朝聖。為此高捷嚴陣以待，將動員超過百名人力及備有加班車；並於左營站提供行李寄放服務。

高捷今天新聞稿表示，將於R16左營站提供行李寄放服務，歌迷聽完演唱會後可搭車到R16左營站，免出站領完行李可繼續搭車前往其他車站，行李寄放服務時間為18、19日，每日下午4時至晚上11時，每件行李均一價100元；最晚請於當日晚上11時前取回行李。

高捷說明，演唱會散場後，將以空車加班車、縮短營運班距疏運，往小港方向班距3分鐘一班；當日末班車於凌晨0時由各端點站發車。現場不販售單程票，請多加使用一卡通、信用卡等搭乘。

此外，演唱會期間世運站將進行人潮分流及疏運動線管制。散場後，站內天橋及部分地面人行道會封閉，往小港方向請走世運大道北側人行道，由1、2號出入口進站；往岡山方向請先通過世運大道走南側人行道（與往左營高鐵接駁公車同一路線），由3號出入口進站搭車。

人行道 演唱會

