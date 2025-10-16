高雄城中城大火滿4年 僅58棟老舊大樓申請消防設備修繕補助

高雄城中城大火發生滿4周年，事後全市列管屋齡20年以上大樓3609棟，今年消防局推出消防安全設備修繕補助，最高可獲得5萬元補助，截止期限將至，竟僅58棟申請，議員簡煥宗要求加強市府局處橫向聯繫。消防局表示，可能今年初次開放及金額不高導致申請量不多，會加強宣傳。

為提升老舊公寓大廈防火避難安全，高市消防局推出「高雄市老舊公寓大廈公共消防安全設備維護修繕申請補助」，針對公用滅火器（含檢測換藥）、避難方向指示燈、出口標示燈及緊急照明燈汰換可申請補助，每案最高補助5萬元。

高市議會今天進行部門質詢，議員簡煥宗指出，城中城大火剛滿4年，今年6月10日七賢大樓又發生火災，所幸搶救得宜；經清查全市超過20年以上的大樓有3千多棟，消防局推消防安全設備修繕補助，卻僅58棟申請，完成裝設只有4棟、比例0.018％，原因何在？

消防局長王志平回應，一般大樓每年都會定期檢修申報，設備會自己維護，今年特別編列250萬元經費，補助三燈一器，盡量協助大樓維護消防設備。今年是第一年辦理補助，有很多宣傳，但可能金額不高（5萬元），很多未提出，也可能沒得到消息而未申請。

簡煥宗說，老舊大樓管委會較不健全，甚至沒設，消防局需要跟民政或工務局加強橫向聯繫。以鹽埕區來說有105棟老舊大樓，有些狀況不是那麼好，除多爭取經費補助外，橫向連繫要多加強。