恆春古城西門屢遭撞 最快年底禁四輪車

今年恆春建城150年，恆春古城是全台保存最完整傳統城牆，東、西、南、北門仍在，城牆全長2.2公里，列為國定古蹟，西門因限高2.1公尺近年屢遭車輛撞擊，文化資產局表示，西門最快今年底試辦禁止四輪車輛進入，試辦前會先預告1個月，強化古蹟與交通安全。

恆春古城4座城門承載交通需求，屢有事故發生，4個城門以西門、北門最常發生車禍，平均每年發生1件，曾有車輛誤闖撞上城門，法院判賠170萬元。

根據統計，2021年北門發生2件車輛誤闖。2022年、2023年、2024年與今年西門均各發生1件車輛撞入事件。文資局前晚在恆春鎮辦西門交通改善方案說明會，2023年3到6月與住戶溝通取得共識，以設路阻禁止四輪車輛進入，今年4月通過屏東縣府道安會報試辦半年。未料今年9月又發生西門遭車輛撞擊，且撞擊深度，從城門口一路刮進去1.5公尺到2公尺。

文資局前晚與居民說明西門交通改善。居民認為，路阻樣式太醜，希望能符合古城意象。也有店家反應設路阻會影響生意。文資局表示，路阻設計會再與規畫公司討論。北門部分，會在不影響景觀前提下設置限高門，提醒用路人注意。