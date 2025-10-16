高雄復康巴士「強制共乘」 上班被迫遲到

高雄市多年來因小型復康巴士數量不足，也沒有中大型復康巴士，預約不便。且復康巴士乘客不能拒絕共乘，有時因繞道載人，身障者上班或就醫遲到；另，市區大同醫院因轉換經營權，無法提供復康巴士通關服務，也造成不便。

復康巴士搭乘者需在用車前6天到前1天預約，收費以高雄市計程車日間費率計算，單獨乘車者是二分之一，低收入戶者為三分之一，若遇共乘，費率為四分之一，非全程共乘者費率為三分之一，去年6月新增臨時取消計點制度，由高雄客運負責營運。

高雄市復康巴士服務及收費辦法規定，復康巴士得為共乘安排，服務對象不得拒絕。市議員湯詠瑜說，有民眾陳情搭乘復康巴士因無法拒絕共乘，業者不會在行駛前告知是否共乘，共乘後繞道載人，即便提前1小時搭車，仍造成上班或就醫遲到，向1999陳情後，卻遭復康巴士長時間不派車。

湯詠瑜認為，市府應檢討復康巴士共乘合理性，智慧化調度排班，避免不必要繞道。她也提到2020年高市啟用「醫療安心通關服務」，復康巴士訂車系統和醫院合作，醫護人員能預先準備醫療服務，讓搭乘民眾縮短看診時間，高醫、義大、阮綜合、小港、民生、聯合、旗津、高醫岡山等有使用該系統，大同醫院轉換經營權後，未開通該服務。

交通局長張淑娟說，高市有170輛小型復康巴士，1輛大型復康巴士，大型復康巴士11月上線提供預約。會精進排班流程、提供多元搭乘管道。共乘率約15%，預約不成比率降至0.14%。大同醫院無意願配合復康巴士通關服務，持續溝通。